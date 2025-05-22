Європарламент ухвалив нові мита на добрива і агропродукцію з Росії та Білорусі

ЄС має намір запобігти потенційній загрозі продовольчій безпеці та обмежити фінансування Росією її війни проти України.
Головні тези:
- Європарламент ухвалив нові мита на добрива та сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі з метою забезпечення продовольчої безпеки.
- Запровадження мит спрямоване на обмеження фінансування воєнних дій Росії проти України.
- За рішенням Європарламенту тарифи на певні азотні добрива зростуть до 100%, що призведе до зупинення торгівлі.
Європарламент ухвалив загороджувальні мита на товари з РФ та РБ
Європейський парламент 22 травня проголосував за запровадження заборонних мит на добрива та певну сільськогосподарську продукцію з Росії та її союзника Білорусії
Тарифи на деякі азотні добрива зростуть за три роки з 6,5% до суми, еквівалентної приблизно 100%, що фактично зупинить торгівлю.
Для сільськогосподарської продукції застосовуватиметься додаткове мито в розмірі 50%.
Підвищення тарифів набуде чинності 1 липня
Понад 70% споживання добрив у ЄС 2023 року припало на азотовмісні продукти, а на Росію припало 25% імпорту ЄС на суму близько 1,3 млрд євро.
Російське та білоруське зерно вже потрапило під заборонні мита минулого року. Нові мита поширюються на 15% імпорту сільськогосподарської продукції з Росії, яка раніше не обкладалася митами, на суму 380 млн євро. Сюди входить м'ясо, молочна продукція, фрукти та овочі.
Європейська комісія заявила, що цей імпорт, особливо добрив, робить ЄС вразливим для потенційних примусових заходів з боку Росії, які можуть поставити під загрозу продовольчу безпеку ЄС.
Імпорт ЄС із Білорусі 2023 року був більш обмежений: 92 млн євро на сільськогосподарську продукцію і 30 млн євро на добрива.
Нагадаємо, у 2023 році Росія експортувала в блок 4,2 млн тонн зерна та олійних культур на суму близько 1,3 млрд євро.
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