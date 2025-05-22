Европарламент принял новые пошлины на удобрения и агропродукцию из России и Беларуси

ЕС намерен предотвратить потенциальную угрозу продовольственной безопасности и ограничить финансирование Россией ее войны против Украины.
Главные тезисы
- Европарламент утвердил введение новых пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси с целью обеспечения продовольственной безопасности.
- Повышение тарифов на азотные удобрения до 100% направлено на ограничение финансирования военных действий России против Украины.
- Новые пошлины распространяются на 15% импорта сельскохозяйственной продукции из России на сумму 380 млн евро, включая мясо, молоко, фрукты и овощи.
Европарламент принял заградительные пошлины на товары из РФ и РБ
Европейский парламент 22 мая проголосовал за введение запретительных пошлин на удобрения и определенную сельскохозяйственную продукцию из России и ее союзника Белоруссии
Тарифы на некоторые азотные удобрения возрастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю.
Для сельскохозяйственной продукции будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.
Повышение тарифов вступит в силу 1 июля
Более 70% потребления удобрений в ЕС в 2023 году пришлось на азотсодержащие продукты, а на Россию пришлось 25% импорта ЕС на сумму около 1,3 млрд. евро.
Российское и белорусское зерно уже попало под запретные пошлины в прошлом году. Новые пошлины распространяются на 15% импорта сельскохозяйственной продукции из ранее не облагаемой пошлинами России на сумму 380 млн евро. Сюда входят мясо, молочная продукция, фрукты и овощи.
Европейская комиссия заявила, что этот импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных мер со стороны России, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность ЕС.
Импорт ЕС из Беларуси в 2023 году был более ограничен: 92 млн. евро на сельскохозяйственную продукцию и 30 млн. евро на удобрения.
Напомним, в 2023 году Россия экспортировала в блок 4,2 млн. тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд. евро.
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