Европарламент принял новые пошлины на удобрения и агропродукцию из России и Беларуси

ЕС намерен предотвратить потенциальную угрозу продовольственной безопасности и ограничить финансирование Россией ее войны против Украины.

Европарламент принял заградительные пошлины на товары из РФ и РБ

Европейский парламент 22 мая проголосовал за введение запретительных пошлин на удобрения и определенную сельскохозяйственную продукцию из России и ее союзника Белоруссии

Тарифы на некоторые азотные удобрения возрастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю.

Для сельскохозяйственной продукции будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.

Доходы от продажи российских и белорусских удобрений считаются прямым вкладом в войну против Украины. Поделиться

Повышение тарифов вступит в силу 1 июля

Более 70% потребления удобрений в ЕС в 2023 году пришлось на азотсодержащие продукты, а на Россию пришлось 25% импорта ЕС на сумму около 1,3 млрд. евро.

Российское и белорусское зерно уже попало под запретные пошлины в прошлом году. Новые пошлины распространяются на 15% импорта сельскохозяйственной продукции из ранее не облагаемой пошлинами России на сумму 380 млн евро. Сюда входят мясо, молочная продукция, фрукты и овощи.

Европейская комиссия заявила, что этот импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных мер со стороны России, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность ЕС.

Импорт ЕС из Беларуси в 2023 году был более ограничен: 92 млн. евро на сельскохозяйственную продукцию и 30 млн. евро на удобрения.

Пошлины не коснутся транзита российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны. ЕС до сих пор избегал введения санкций против них, чтобы не нарушать мировые поставки, особенно в развивающиеся страны. Поделиться

Напомним, в 2023 году Россия экспортировала в блок 4,2 млн. тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд. евро.