"Экономический автогол". Орбан в очередной раз посмеялся над ЕС из-за торгового соглашения со США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал торговое соглашение США и ЕС ужасным, экономическим автоголом, добавив, что Европа серьезно не воспринимала президента Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Виктор Орбан назвал торговое соглашение между ЕС и США “экономическим автоголом”, высмеяв пассивность Европы по отношению к президенту Трампу.
- Европейское торговое соглашение со США вызвало споры внутри ЕС, привлекая внимание к проблемам торговли и дипломатии.
Орбан назвал ЕС "застывшим кроликом" из-за торгового соглашения с США
По словам Орбана, ЕС ошибся, когда не воспринял серьезно Трампа, высмеял его, но теперь американский лидер "выполняет то, что обещал".
По словам венгерского премьера, ЕС "разрушил все, что можно было разрушить в этом соглашении".
Это ужасное экономическое соглашение, экономический автогол, — отметил он, добавив, что теперь возникла "намного большая проблема".
27 июля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли торгового соглашения, которое должно предотвратить потенциально разрушительную таможенную войну между двумя крупнейшими экономиками мира.
Министр торговли США Говард Лутник прокомментировал заключенное 27 июля торговое соглашение с ЕС, назвав его "мастер-классом от президента Дональда Трампа". Он анонсировал новые договоренности в этой сфере.
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