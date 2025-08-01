"Экономический автогол". Орбан в очередной раз посмеялся над ЕС из-за торгового соглашения со США
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"Экономический автогол". Орбан в очередной раз посмеялся над ЕС из-за торгового соглашения со США

Орбан
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Источник:  Telex

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал торговое соглашение США и ЕС ужасным, экономическим автоголом, добавив, что Европа серьезно не воспринимала президента Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан назвал торговое соглашение между ЕС и США “экономическим автоголом”, высмеяв пассивность Европы по отношению к президенту Трампу.
  • Европейское торговое соглашение со США вызвало споры внутри ЕС, привлекая внимание к проблемам торговли и дипломатии.

Орбан назвал ЕС "застывшим кроликом" из-за торгового соглашения с США

По словам Орбана, ЕС ошибся, когда не воспринял серьезно Трампа, высмеял его, но теперь американский лидер "выполняет то, что обещал".

Не следовало стоять как застывший кролик — следовало проявлять инициативу. Мы не завершили таможенные войны, а проиграли одно сражение.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По словам венгерского премьера, ЕС "разрушил все, что можно было разрушить в этом соглашении".

Это ужасное экономическое соглашение, экономический автогол, — отметил он, добавив, что теперь возникла "намного большая проблема".

27 июля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли торгового соглашения, которое должно предотвратить потенциально разрушительную таможенную войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это соглашение предотвратило удар по экспортно-ориентированной экономике его страны, в частности по автомобильной промышленности.

Министр торговли США Говард Лутник прокомментировал заключенное 27 июля торговое соглашение с ЕС, назвав его "мастер-классом от президента Дональда Трампа". Он анонсировал новые договоренности в этой сфере.

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