"Экономический автогол". Орбан в очередной раз посмеялся над ЕС из-за торгового соглашения со США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал торговое соглашение США и ЕС ужасным, экономическим автоголом, добавив, что Европа серьезно не воспринимала президента Дональда Трампа.

Орбан назвал ЕС "застывшим кроликом" из-за торгового соглашения с США

По словам Орбана, ЕС ошибся, когда не воспринял серьезно Трампа, высмеял его, но теперь американский лидер "выполняет то, что обещал".

Не следовало стоять как застывший кролик — следовало проявлять инициативу. Мы не завершили таможенные войны, а проиграли одно сражение. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По словам венгерского премьера, ЕС "разрушил все, что можно было разрушить в этом соглашении".

Это ужасное экономическое соглашение, экономический автогол, — отметил он, добавив, что теперь возникла "намного большая проблема".

27 июля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз достигли торгового соглашения, которое должно предотвратить потенциально разрушительную таможенную войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это соглашение предотвратило удар по экспортно-ориентированной экономике его страны, в частности по автомобильной промышленности. Поделиться

Министр торговли США Говард Лутник прокомментировал заключенное 27 июля торговое соглашение с ЕС, назвав его "мастер-классом от президента Дональда Трампа". Он анонсировал новые договоренности в этой сфере.