Незалежний угорський депутат Акош Хадхазі оприлюднив у мережі світлини недобудованого маєтку прем'єра країни Віктора Орбана у Хатванпусті. На них можна побачити пальмовий сад та приватний зоопарк — загалом все у стилі українського президента-втікача Віктора Януковича.

Угорці обурені останніми новинами про Орбана

Незалежний депутат опублікував більш ранні фотографії комплексу — йдеться про знімки, які були зроблені ще 4 роки тому.

Ними з політиком поділився "робітник, який працював там недовго і швидко звільнився, бо "йому стало гидко".

Сам Орбан продовжує цинічно запевняти, що це не маєток, а просто “ферма” його батька, яку досі не добудували.

Однак лідер Угорщини не квапиться пояснювати, чому на “фермі” під дорожнім покриттям розмістили нагрівальний кабель, щоб топити сніг.

Щоб люди побачили все це на власні очі, Хадхазі на вихідних організував екскурсію по Хатванпусті. До неї приєдналися кілька тисяч осіб.

У результаті люди побачили бароковий замок з бібліотекою, алеєю для прогулянок, каплицею, пальмовим садом, сонячною електростанцією, фонтанами, підземним гаражем, ставком і приватним зоопарком.