Окупанти РФ атакували Херсонщину — загинула людина, ще 4 поранені

Російська армія атакувала дронами Берислав і Антонівку Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула та ще чотири дістали поранення.

Росія вкотре атакувала Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, зранку 13 листопада росіяни обірвали життя жительки Берислава. Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка.

Прокудін додав, що ще дві місцеві жительки дістали поранення — вони перебувають у лікарні.

Згодом Херсонська ОВА повідомила, що близько 09:00 через удар російського БпЛА по Антонівці постраждали двоє людей. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки.

85-річна жінка дістала поранення тулуба, обличчя, рук та ніг, а також вибухову травму. Постраждалих госпіталізували.

У Повітряних силах розкрили деталі масованої атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, серед виявлених загроз:

дві зенітні керовані ракети С-300, випущені з Курської області РФ по території Сумщини;

дві крилаті ракети Х-101, запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря;

дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області;

90 ударних безпілотників "Шахед" та інших невстановлених дронів, які злетіли з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла.

Для відбиття атаки були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На ранок, станом на 10:00, підтверджено знищення двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 37 ворожих безпілотників над Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.

Крім того, 47 безпілотників було виявлено в різних регіонах України, однак місця їхнього падіння або знищення ще уточнюються. Два дрони залишили повітряний простір України, направившись у бік Білорусі та Росії, ще два залишаються в повітрі, де триває активна бойова робота.