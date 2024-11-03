Військові РФ атакували бригаду "швидкої" на Херсонщині — поранені лікарі

Російська армія близько 3 листопада атакувала бригаду екстреної медичної допомоги в Білозерці Херсонської області. Поранені водій і фельдшер.
Головні тези:
- Війська РФ атакували бригаду швидкої медичної допомоги в Білозерці Херсонської області.
- В результаті обстрілу поранені водій і фельдшер, які отримали серйозні травми.
- Це не перший випадок нападу окупантів на цивільні автомобілі та медичні бригади у цьому регіоні.
- Постраждалі були доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
- Ситуація на Херсонщині постійно погіршується через агресивні дії російських військ.
Окупанти РФ обстріляли “швидку” на Херсонщині
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 11:00 війська РФ атакували Білозерку.
За даними голови ОВА, у лікарів мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.
Крім того, внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль "швидкої".
Російські військові скинули вибухівку з дрона на авто на Білозерщині
31 жовтня окупанти здійснили атаку на автомобіль.
Близько 16:00 окупаційні війська атакували з БпЛА цивільну автівку в Білозерській громаді.
Як зазначається, через ворожий удар 27-річний чоловік зазнав вибухової травми, контузії, уламкових поранень голови, грудної клітки та ніг. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
Згодом Херсонська ОВА повідомила про поранення ще одного чоловіка.
Пізніше стало відомо, що ще двоє людей постраждали через атаку цивільного авто з ворожого безпілотника у Білозерській громаді. Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг.
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