Військові РФ атакували бригаду "швидкої" на Херсонщині — поранені лікарі

Російська армія близько 3 листопада атакувала бригаду екстреної медичної допомоги в Білозерці Херсонської області. Поранені водій і фельдшер.

Окупанти РФ обстріляли “швидку” на Херсонщині

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 11:00 війська РФ атакували Білозерку.

Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці. Поширити

За даними голови ОВА, у лікарів мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги, — зазначив Прокудін. Поширити

Крім того, внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль "швидкої".

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31 жовтня окупанти здійснили атаку на автомобіль.

Близько 16:00 окупаційні війська атакували з БпЛА цивільну автівку в Білозерській громаді.

Як зазначається, через ворожий удар 27-річний чоловік зазнав вибухової травми, контузії, уламкових поранень голови, грудної клітки та ніг. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом Херсонська ОВА повідомила про поранення ще одного чоловіка.