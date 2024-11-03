Военные РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — ранены врачи

Российская армия около 3 ноября атаковала бригаду экстренной медицинской помощи в Белозерке Херсонской области. Ранены водитель и фельдшер.

Оккупанты РФ обстреляли "скорую" в Херсонской области

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 11:00 войска РФ атаковали Белозерку.

Во вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, находившиеся на улице во время обстрела. Поделиться

По данным главы ОВА, у врачей минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Фельдшер получил еще и обломочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи, — отметил Прокудин. Поделиться

Кроме того, в результате атаки также поврежден автомобиль "скорой".

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31 октября оккупанты совершили атаку на автомобиль.

Около 16:00 оккупационные войска атаковали с БпЛА гражданский автомобиль в Белозерской общине.

Как отмечается, из-за вражеского удара 27-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения головы, грудную клетку и ноги. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о ранении еще одного мужчины.