Военные РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — ранены врачи

Российская армия около 3 ноября атаковала бригаду экстренной медицинской помощи в Белозерке Херсонской области. Ранены водитель и фельдшер.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала бригаду скорой помощи в Херсонской области, ранены водитель и фельдшер.
- Агрессивные действия российских войск постоянно ухудшают ситуацию в регионе Херсонской области.
- Нападения окупантов на гражданские автомобили и медицинские бригады становятся все более частыми в этом регионе.
- Контингент травмированных от атаки российских военных на медицинские бригады включает в себя тяжелые травмы и обломочные ранения.
- Беспилотники РФ используются для совершения атак на гражданские автомобили, что приводит к серьезным травмам и последствиям для пострадавших.
Оккупанты РФ обстреляли "скорую" в Херсонской области
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 11:00 войска РФ атаковали Белозерку.
По данным главы ОВА, у врачей минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.
Кроме того, в результате атаки также поврежден автомобиль "скорой".
Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на авто на Белозерщине
31 октября оккупанты совершили атаку на автомобиль.
Около 16:00 оккупационные войска атаковали с БпЛА гражданский автомобиль в Белозерской общине.
Как отмечается, из-за вражеского удара 27-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения головы, грудную клетку и ноги. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о ранении еще одного мужчины.
Позже стало известно, что еще два человека пострадали из-за атаки гражданского автомобиля с вражеского беспилотника в Белозерской общине. Мужчины, 31 и 32 лет, получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения ног.
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