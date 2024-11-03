Военные РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — ранены врачи
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — ранены врачи

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Военные РФ атаковали бригаду "скорой" в Херсонской области — ранены врачи
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Российская армия около 3 ноября атаковала бригаду экстренной медицинской помощи в Белозерке Херсонской области. Ранены водитель и фельдшер.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала бригаду скорой помощи в Херсонской области, ранены водитель и фельдшер.
  • Агрессивные действия российских войск постоянно ухудшают ситуацию в регионе Херсонской области.
  • Нападения окупантов на гражданские автомобили и медицинские бригады становятся все более частыми в этом регионе.
  • Контингент травмированных от атаки российских военных на медицинские бригады включает в себя тяжелые травмы и обломочные ранения.
  • Беспилотники РФ используются для совершения атак на гражданские автомобили, что приводит к серьезным травмам и последствиям для пострадавших.

Оккупанты РФ обстреляли "скорую" в Херсонской области

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, около 11:00 войска РФ атаковали Белозерку.

Во вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, находившиеся на улице во время обстрела.

По данным главы ОВА, у врачей минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Фельдшер получил еще и обломочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи, — отметил Прокудин.

Кроме того, в результате атаки также поврежден автомобиль "скорой".

Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на авто на Белозерщине

31 октября оккупанты совершили атаку на автомобиль.

Около 16:00 оккупационные войска атаковали с БпЛА гражданский автомобиль в Белозерской общине.

Как отмечается, из-за вражеского удара 27-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения головы, грудную клетку и ноги. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о ранении еще одного мужчины.

Позже стало известно, что еще два человека пострадали из-за атаки гражданского автомобиля с вражеского беспилотника в Белозерской общине. Мужчины, 31 и 32 лет, получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения ног.

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