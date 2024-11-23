"Олімпіакос" прагне продати нового форварда. До якого клубу потрапить Яремчук

Грецький футбольний клуб "Олімпіакос" уже встановив цінник на форварда збірної України з футболу Романа Яремчука.

"Олімпіакос" хоче продати Яремчука

Про це повідомляє інсайдер ESPN та Goal.com Екрем Конур.

Грецький клуб прагне підписати нового форварда, тому хотіли б заробити на продажі Романа Яремчука. За інформацією джерела, "Олімпіакос" оцінює українця у 6-7 млн євро.

🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦 #Olympiacos

Olympiacos have set a price tag of 6-7 million euros for Ukrainian striker Roman Yaremchuk. pic.twitter.com/alvnXQDmWa — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2024

Так, в "Олімпіакосі" стурбовані, що Роман Яремчук не показує себе у Греції, але водночас показує позитивний рівень у збірній України.

Повідомлялось, що в Афінах хочуть знайти вихід зі становища, проте якщо Яремчук не покращить ситуацію, то є ризик, що вже в січні його продадуть.

Поки що інформація про конкретний клуб, куди продадуть Яремчука, не розголошується.

Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 8 матчів і 1 гол у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв трохи більше ніж 200 хвилин. Поширити

Український футболіст Роман Яремчук

Що відомо про конфлікт Яремчука із тренером Олімпіакоса

Через зауваження до гри Яремчука Менділібар перестав випускати українського нападника на поле.

Зокрема Яремчук залишався у резерві у двох останніх матчах Олімпіакоса у жовтні. Поширити

Так, тренера Олімпіакосу не влаштовує небажання Яремчука адаптуватись до його вимог.