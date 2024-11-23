"Олімпіакос" прагне продати нового форварда. До якого клубу потрапить Яремчук

Грецький футбольний клуб "Олімпіакос" уже встановив цінник на форварда збірної України з футболу Романа Яремчука.
Головні тези:
- Футбольний клуб Олімпіакос намагається продати Романа Яремчука через його неефективність у Греції.
- Олімпіакос оцінює форварда на суму 6-7 мільйонів євро і шукає йому новий клуб.
- Проблеми Яремчука з тренером клубу призвели до його відсутності на полі в останніх матчах.
- Незважаючи на позитивний виступ за збірну України, Яремчук не зміг проявити себе у складі Олімпіакоса.
- Велика ймовірність, що Яремчука продадуть вже у січні, але конкретний клуб-покупець ще не визначений.
"Олімпіакос" хоче продати Яремчука
Про це повідомляє інсайдер ESPN та Goal.com Екрем Конур.
Грецький клуб прагне підписати нового форварда, тому хотіли б заробити на продажі Романа Яремчука. За інформацією джерела, "Олімпіакос" оцінює українця у 6-7 млн євро.
🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦 #Olympiacos— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2024
Olympiacos have set a price tag of 6-7 million euros for Ukrainian striker Roman Yaremchuk. pic.twitter.com/alvnXQDmWa
Так, в "Олімпіакосі" стурбовані, що Роман Яремчук не показує себе у Греції, але водночас показує позитивний рівень у збірній України.
Повідомлялось, що в Афінах хочуть знайти вихід зі становища, проте якщо Яремчук не покращить ситуацію, то є ризик, що вже в січні його продадуть.
Поки що інформація про конкретний клуб, куди продадуть Яремчука, не розголошується.
Що відомо про конфлікт Яремчука із тренером Олімпіакоса
Через зауваження до гри Яремчука Менділібар перестав випускати українського нападника на поле.
Так, тренера Олімпіакосу не влаштовує небажання Яремчука адаптуватись до його вимог.
На думку тренера Олімпіакоса, причина неефективної гри Яремчука полягає у тому, що він не досяг оптимальної форми і потребує більш плідних тренувань.
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