"Олимпиакос" стремится продать нового форварда. В какой клуб попадет Яремчук

Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" уже установил ценник на форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука.

"Олимпиакос" хочет продать Яремчука

Об этом сообщает инсайдер ESPN и Goal.com Экрем Конур.

Греческий клуб стремится подписать нового форварда, потому хотели бы заработать на продаже Романа Яремчука. По информации источника, "Олимпиакос" оценивает украинца в 6-7 млн. евро.

🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦 #Olympiacos

Olympiacos have set a price tag of 6-7 million euros for Ukrainian striker Roman Yaremchuk. pic.twitter.com/alvnXQDmWa — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2024

Так, в "Олимпиакосе" обеспокоены тем, что Роман Яремчук не показывает себя в Греции, но в то же время показывает положительный уровень в сборной Украины.

Сообщалось, что в Афинах хотят найти выход из положения, однако если Яремчук не улучшит ситуацию, то есть риск, что уже в январе его продадут.

Пока информация о конкретном клубе, куда продадут Яремчука, не разглашается.

Роман Яремчук только летом присоединился к "Олимпиакосу" за 2 млн. евро. На счету у украинского форварда 8 матчей и 1 гол в футболке греческого клуба. Суммарно украинец отыграл чуть больше 200 минут. Поделиться

Украинский футболист Роман Яремчук

Что известно о конфликте Яремчука с тренером Олимпиакоса

Из-за замечаний к игре Яремчука Мендилибар перестал выпускать украинского нападающего на поле.

В частности, Яремчук оставался в резерве в двух последних матчах Олимпиакоса в октябре. Поделиться

Так, тренер Олимпиакоса не устраивает нежелание Яремчука адаптироваться к его требованиям.