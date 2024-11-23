"Олимпиакос" стремится продать нового форварда. В какой клуб попадет Яремчук
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"Олимпиакос" стремится продать нового форварда. В какой клуб попадет Яремчук

Яремчук
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Источник:  online.ua

Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" уже установил ценник на форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука.

Главные тезисы

  • Футбольный клуб Олимпиакос пытается продать форварда Романа Яремчука из-за неэффективности игры в Греции.
  • Олимпиакос оценивает украинского нападающего в 6-7 млн евро и ищет для него новый клуб.
  • Конфликт между Яремчуком и тренером клуба привел к его отсутствию на поле в последних матчах.
  • Пока неизвестно, в какой клуб попадет Яремчук, но вероятность его продажи уже в январе высока.
  • Роман Яремчук пока не смог полностью проявить себя в Олимпиакосе, несмотря на успехи за сборную Украины.

"Олимпиакос" хочет продать Яремчука

Об этом сообщает инсайдер ESPN и Goal.com Экрем Конур.

Греческий клуб стремится подписать нового форварда, потому хотели бы заработать на продаже Романа Яремчука. По информации источника, "Олимпиакос" оценивает украинца в 6-7 млн. евро.

Так, в "Олимпиакосе" обеспокоены тем, что Роман Яремчук не показывает себя в Греции, но в то же время показывает положительный уровень в сборной Украины.

Сообщалось, что в Афинах хотят найти выход из положения, однако если Яремчук не улучшит ситуацию, то есть риск, что уже в январе его продадут.

Пока информация о конкретном клубе, куда продадут Яремчука, не разглашается.

Роман Яремчук только летом присоединился к "Олимпиакосу" за 2 млн. евро. На счету у украинского форварда 8 матчей и 1 гол в футболке греческого клуба. Суммарно украинец отыграл чуть больше 200 минут.

Украинский футболист Роман Яремчук

Что известно о конфликте Яремчука с тренером Олимпиакоса

Из-за замечаний к игре Яремчука Мендилибар перестал выпускать украинского нападающего на поле.

В частности, Яремчук оставался в резерве в двух последних матчах Олимпиакоса в октябре.

Так, тренер Олимпиакоса не устраивает нежелание Яремчука адаптироваться к его требованиям.

По мнению тренера Олимпиакоса, причина неэффективной игры Яремчука заключается в том, что он не достиг оптимальной формы и нуждается в более плодотворных тренировках.

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