"Олимпиакос" стремится продать нового форварда. В какой клуб попадет Яремчук

Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" уже установил ценник на форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука.
Главные тезисы
- Футбольный клуб Олимпиакос пытается продать форварда Романа Яремчука из-за неэффективности игры в Греции.
- Олимпиакос оценивает украинского нападающего в 6-7 млн евро и ищет для него новый клуб.
- Конфликт между Яремчуком и тренером клуба привел к его отсутствию на поле в последних матчах.
- Пока неизвестно, в какой клуб попадет Яремчук, но вероятность его продажи уже в январе высока.
- Роман Яремчук пока не смог полностью проявить себя в Олимпиакосе, несмотря на успехи за сборную Украины.
"Олимпиакос" хочет продать Яремчука
Об этом сообщает инсайдер ESPN и Goal.com Экрем Конур.
Греческий клуб стремится подписать нового форварда, потому хотели бы заработать на продаже Романа Яремчука. По информации источника, "Олимпиакос" оценивает украинца в 6-7 млн. евро.
🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦 #Olympiacos— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2024
Olympiacos have set a price tag of 6-7 million euros for Ukrainian striker Roman Yaremchuk. pic.twitter.com/alvnXQDmWa
Так, в "Олимпиакосе" обеспокоены тем, что Роман Яремчук не показывает себя в Греции, но в то же время показывает положительный уровень в сборной Украины.
Сообщалось, что в Афинах хотят найти выход из положения, однако если Яремчук не улучшит ситуацию, то есть риск, что уже в январе его продадут.
Пока информация о конкретном клубе, куда продадут Яремчука, не разглашается.
Что известно о конфликте Яремчука с тренером Олимпиакоса
Из-за замечаний к игре Яремчука Мендилибар перестал выпускать украинского нападающего на поле.
Так, тренер Олимпиакоса не устраивает нежелание Яремчука адаптироваться к его требованиям.
По мнению тренера Олимпиакоса, причина неэффективной игры Яремчука заключается в том, что он не достиг оптимальной формы и нуждается в более плодотворных тренировках.
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