Оновлені правила комендантської години почали діяти у Києві

У столиці запроваджено оновлені правила комендантської години. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Київ живе за новими правилами комендантської години

16 січня відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва на виконання розпорядження уряду.

Комендантська година не скасовується. Але з’являються необхідні винятки для людей.

Відтепер у період комендантської години ви зможете пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту Незламності або додому. Поширити

Для киян це означає прості й важливі речі:

вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням,

ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу.

Пункти Незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай. Поширити

Патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним — військово-обліковий документ.