Оновлені правила комендантської години почали діяти у Києві

У столиці запроваджено оновлені правила комендантської години. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Головні тези:
- У Києві запроваджено оновлені правила комендантської години на виконання розпорядження уряду.
- Введені винятки дозволяють людям пішки або на приватному транспорті прямувати до Пункту Незламності або додому.
- Пункти Незламності можуть працювати цілодобово, забезпечуючи тепло, світло, електроживлення та інші важливі потреби.
Київ живе за новими правилами комендантської години
16 січня відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва на виконання розпорядження уряду.
Комендантська година не скасовується. Але з’являються необхідні винятки для людей.
Для киян це означає прості й важливі речі:
вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням,
ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу.
Патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним — військово-обліковий документ.
Паралельно триває постійна перевірка Пунктів Незламності. Це мають бути не формальні позначки на мапі, а реально працюючі місця підтримки для людей.
