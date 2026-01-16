Кабмін затвердив нові правила щодо комендантської години в Україні — що змінилося

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

В Україні вводяться нові правила щодо комендантської години

Про це повідомляє віцепрем'єр з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Так, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

Нововведення працюватимуть у такий спосіб:

на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.

дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.

пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгівельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

Українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці з 13 січня. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.