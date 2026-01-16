Кабмін затвердив нові правила щодо комендантської години в Україні — що змінилося
Олексій Кулеба
Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Головні тези:

  • Кабмін затвердив нові правила комендантської години, які дозволяють регіонам встановлювати гнучкі умови під час надзвичайних ситуацій в енергетиці.
  • За новими правилами надзвичайної ситуації в енергетиці, громадяни можуть дістатися до пунктів незламності без перепусток та користуватися приватним транспортом.
  • Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС та інші заклади з необхідним живленням, опаленням та зв'язком, які мають можливість працювати цілодобово.

В Україні вводяться нові правила щодо комендантської години

Про це повідомляє віцепрем'єр з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Так, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

Нововведення працюватимуть у такий спосіб:

  • на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.

  • дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.

  • пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгівельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

  • для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

Українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці з 13 січня. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.

