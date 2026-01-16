Кабмин утвердил новые правила насчет комендантского часа в Украине — что изменилось

Кабмин утвердил изменения, позволяющие регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
Главные тезисы
- Кабмин утвердил новые правила комендантского часа, давая регионам возможность вводить гибкие условия в чрезвычайных ситуациях в энергетике.
- По новым правилам граждане могут свободно добираться до пунктов несокрушимости без пропусков и использовать частный транспорт.
- Пункты несокрушимости включают магазины, аптеки, АЗС и другие заведения с необходимыми услугами, которые могут работать круглосуточно.
В Украине вводятся новые правила насчет комендантского часа
Об этом сообщает вице-премьер по восстановлению, министру развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Да, в ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве.
Нововведения будут работать следующим образом:
на момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт — по решению местных властей, учитывая ситуацию с безопасностью.
пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если они имеют: автономное питание; отопление; стабильная связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
для бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.
Украинские власти решили ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике с 13 января. Такое решение приняли из-за сложной ситуации с электроснабжением и сильных заморозков.
