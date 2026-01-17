Обновленные правила комендантского часа начали действовать в Киеве

В столице введены обновленные правила комендантского часа. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Киев живет по новым правилам комендантского часа

16 января соответствующее решение принял Совет обороны Киева во исполнение распоряжения правительства.

Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей.

Теперь в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в частности такси, следовать в Пункт Несокрушимости или домой. Поделиться

Для киевлян это означает простые и важные вещи:

ночью добраться домой, в том числе из прибывшего с опозданием поезда,

вы сможете в любое время обнаружить тепло, свет и помощь.

Пункты Несокрушимости теперь могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай. Поделиться

Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным — военно-учетный документ.