Обновленные правила комендантского часа начали действовать в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Обновленные правила комендантского часа начали действовать в Киеве

Киев
Читати українською
Источник:  online.ua

В столице введены обновленные правила комендантского часа. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Главные тезисы

  • В Киеве начали действовать обновленные правила комендантского часа, позволяющие выходить из дома в исключительных случаях.
  • Пункты Несокрушимости в столице могут работать круглосуточно, обеспечивая жителей теплом, светом и другими важными потребностями.

Киев живет по новым правилам комендантского часа

16 января соответствующее решение принял Совет обороны Киева во исполнение распоряжения правительства.

Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей.

Теперь в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в частности такси, следовать в Пункт Несокрушимости или домой.

Для киевлян это означает простые и важные вещи:

  • ночью добраться домой, в том числе из прибывшего с опозданием поезда,

  • вы сможете в любое время обнаружить тепло, свет и помощь.

Пункты Несокрушимости теперь могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным — военно-учетный документ.

Параллельно идет постоянная проверка Пунктов Несокрушимости. Это должны быть не формальные метки на карте, а реально работающие места поддержки для людей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пункты несокрушимости начали свою работу на железнодорожных вокзалах Украины
Пункт несокрушимости
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Минцифры усовершенствовало карту с Пунктами несокрушимости в "Дії"
Михаил Федоров
дія
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин утвердил новые правила насчет комендантского часа в Украине — что изменилось
Алексей Кулеба
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?