Обновленные правила комендантского часа начали действовать в Киеве

В столице введены обновленные правила комендантского часа. Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Главные тезисы
- В Киеве начали действовать обновленные правила комендантского часа, позволяющие выходить из дома в исключительных случаях.
- Пункты Несокрушимости в столице могут работать круглосуточно, обеспечивая жителей теплом, светом и другими важными потребностями.
Киев живет по новым правилам комендантского часа
16 января соответствующее решение принял Совет обороны Киева во исполнение распоряжения правительства.
Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей.
Для киевлян это означает простые и важные вещи:
ночью добраться домой, в том числе из прибывшего с опозданием поезда,
вы сможете в любое время обнаружить тепло, свет и помощь.
Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным — военно-учетный документ.
Параллельно идет постоянная проверка Пунктов Несокрушимости. Это должны быть не формальные метки на карте, а реально работающие места поддержки для людей.
