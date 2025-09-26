OpenAI кидає виклик одразу всім соцмережам

Компанія OpenAI представила свою довгоочікувану новинку, яка отримала назву Pulse. Що важливо розуміти, йдеться про ШІ-агента в чат-боті ChatGPT, який формуватиме для користувачів персоналізовані картки з найважливішою інформацією.

Що відомо про ШІ-агента Pulse

За словами розробників, він буде працювати, поки користувач спить.

Саме у цей період Pulse формуватиме добірку з п'яти-десяти коротких зведень у вигляді карток із текстом та ілюстраціями.

OpenAI звертає увагу на те, що кожну картку можна розкрити для докладного звіту або уточнити деталі прямо в діалозі з ChatGPT.

Теми дайджесту варіюються: від загальних — наприклад, спортивних новин, — до персоналізованих. Pulse використовує підключені сервіси на кшталт Google Calendar і Gmail для сортування листів і складання розкладу, а також враховує інтереси користувача через пам'ять ChatGPT. Поширити

Як стверджує команда розробників, головна мета Pulse — фактично замінити усі соцмережі та врятувати людей від багатогодинного щоденного скролінгу.

Користувач, мовляв, лише зранку буде витрачати лічені хвилини на ознайомлення з дійсно важливою для нього інформацією.

Це звільнить багато часу для відпочинку та саморозвитку.