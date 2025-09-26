OpenAI бросает вызов сразу всем соцсетям
OpenAI бросает вызов сразу всем соцсетям

Что известно о ШИ-агенте Pulse
Источник:  online.ua

Компания OpenAI представила свою долгожданную новинку, получившую название Pulse. Что важно понимать, речь идет о ШИ-агенте в чат-боте ChatGPT, который будет формировать для пользователей персональные карты с важнейшей информацией.

Главные тезисы

  • Pulse работает в режиме реального времени, формируя краткие сведения с текстом и иллюстрациями.
  • Он сможет сберечь много свободного времени своих пользователей.

Что известно о ШИ-агенте Pulse

По словам разработчиков, он будет работать, пока пользователь спит.

Именно в этот период Pulse будет формировать подборку из пяти-десяти кратких сведений в виде карт с текстом и иллюстрациями.

OpenAI обращает внимание на то, что каждую карту можно раскрыть для подробного отчета или уточнить детали прямо в диалоге с ChatGPT.

Темы дайджеста варьируются: от общих, например спортивных новостей, до персонализированных. Pulse использует подключенные сервисы типа Google Calendar и Gmail для сортировки писем и составления расписания, а также учитывает интересы пользователя через память ChatGPT.

Как утверждает команда разработчиков, главная цель Pulse — фактически заменить все соцсети и спасти людей от многочасового ежедневного скроллинга.

Пользователь, мол, только с утра будет тратить считанные минуты на ознакомление с действительно важной для него информацией.

Это освободит много времени для отдыха и саморазвития.

