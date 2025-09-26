OpenAI бросает вызов сразу всем соцсетям

Компания OpenAI представила свою долгожданную новинку, получившую название Pulse. Что важно понимать, речь идет о ШИ-агенте в чат-боте ChatGPT, который будет формировать для пользователей персональные карты с важнейшей информацией.
Главные тезисы
- Pulse работает в режиме реального времени, формируя краткие сведения с текстом и иллюстрациями.
- Он сможет сберечь много свободного времени своих пользователей.
Что известно о ШИ-агенте Pulse
По словам разработчиков, он будет работать, пока пользователь спит.
Именно в этот период Pulse будет формировать подборку из пяти-десяти кратких сведений в виде карт с текстом и иллюстрациями.
OpenAI обращает внимание на то, что каждую карту можно раскрыть для подробного отчета или уточнить детали прямо в диалоге с ChatGPT.
Как утверждает команда разработчиков, главная цель Pulse — фактически заменить все соцсети и спасти людей от многочасового ежедневного скроллинга.
Пользователь, мол, только с утра будет тратить считанные минуты на ознакомление с действительно важной для него информацией.
Это освободит много времени для отдыха и саморазвития.
