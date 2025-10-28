OpenAI працює над інтерфейсом "мозок-комп'ютер"
OpenAI працює над інтерфейсом "мозок-комп'ютер"

OpenAI
Джерело:  online.ua

Команда гендиректора OpenAI Сема Альтмана наразі активно займається розробкою інтерфейсу "мозок-комп'ютер". Що важливо розуміти, він зможе з'єднуватися з мозком за допомогою звукових хвиль, тобто без хірургічного втручання.

Головні тези:

  • Йдеться про Merge Labs – стартап, який заснували Альтман і Алекс Бланія.
  • Терміни його запуску наразі не розкриваються.

Альтман знову кидає виклик Ілону Маску

Як зазначає видання Android Headlines, керівником цього нового проєкту компанії став біомолекулярний інженер Михайло Шапіро.

Його спеціалізація — неінвазивні способи нейрокомунікації.

Шапіро приєднався до Merge Labs — стартапу, який заснували Альтман і Алекс Бланія. Компанія поки не розкриває деталей, але з огляду на дослідження Шапіро, технологія може використовувати звукові хвилі або магнітні поля для зв'язку між мозком і комп'ютером.

На переконання Сема Альтмана, це рішення може стати набагато кращою альтернативою Neuralink — компанії мільярдера Ілона Маска, де для встановлення імплантату потрібна операція на мозку.

Що важливо розуміти, Neuralink уже проводить випробовування на людях, однак підхід Маска спровокував шквал занепокоєння з боку експертів щодо ризиків для здоров'я.

Інформація щодо термінів запуску Merge Labs наразі залишається таємницею.

Якщо проєкт виявиться дійсно успішним, він може стати першим практичним кроком до безопераційного зв'язку між мозком і штучним інтелектом.

