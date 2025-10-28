OpenAI работает над интерфейсом "мозг-компьютер"

Команда гендиректора OpenAI Сэма Альтмана активно занимается разработкой интерфейса "мозг-компьютер". Что важно понимать, он сможет соединяться с мозгом посредством звуковых волн, то есть без хирургического вмешательства.
Главные тезисы
- Речь идет о Merge Labs – стартапе, который основали Альтман и Алекс Блания.
- Сроки его запуска пока не раскрываются.
Альтман снова бросает вызов Илону Маску
Как отмечает издание Android Headlines, руководителем этого нового проекта компании стал биомолекулярный инженер Михаил Шапиро.
Его специализация — неинвазивные способы нейрокоммуникации.
По убеждению Сэма Альтмана, это решение может стать гораздо лучшей альтернативой Neuralink — компании миллиардера Илона Маска, где для установки имплантата нужна операция на мозге.
Что важно понимать, Neuralink уже проводит испытания на людях, однако подход Маска спровоцировал шквал беспокойства со стороны экспертов по поводу рисков для здоровья.
Информация о сроках запуска Merge Labs остается тайной.
Если проект окажется по-настоящему успешным, он может стать первым практическим шагом к безоперационной связи между мозгом и искусственным интеллектом.
