OpenAI работает над интерфейсом "мозг-компьютер"

Команда гендиректора OpenAI Сэма Альтмана активно занимается разработкой интерфейса "мозг-компьютер". Что важно понимать, он сможет соединяться с мозгом посредством звуковых волн, то есть без хирургического вмешательства.

Альтман снова бросает вызов Илону Маску

Как отмечает издание Android Headlines, руководителем этого нового проекта компании стал биомолекулярный инженер Михаил Шапиро.

Его специализация — неинвазивные способы нейрокоммуникации.

Шапиро присоединился к Merge Labs — стартапу, который основали Альтман и Алекс Блания. Компания пока не раскрывает деталей, но, учитывая исследования Шапиро, технология может использовать звуковые волны или магнитные поля для связи между мозгом и компьютером. Поделиться

По убеждению Сэма Альтмана, это решение может стать гораздо лучшей альтернативой Neuralink — компании миллиардера Илона Маска, где для установки имплантата нужна операция на мозге.

Что важно понимать, Neuralink уже проводит испытания на людях, однако подход Маска спровоцировал шквал беспокойства со стороны экспертов по поводу рисков для здоровья.

Информация о сроках запуска Merge Labs остается тайной.