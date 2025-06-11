OpenAI представив нову модель ШІ — у чому унікальність o3-pro
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Технології
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OpenAI представив нову модель ШІ — у чому унікальність o3-pro

OpenAI
Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту o3-pro - це оновлена версія моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні.

Головні тези:

  • Модель o3-pro - оновлена версія відомої моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні.
  • o3-pro від OpenAI може бути використана в таких галузях, як наука, освіта, програмування, бізнес та допомога з написанням текстів.
  • Експерти відзначають здатність системи дотримуватись інструкцій, чіткість, повноту відповідей і точність.

Найрозумніша модель ШІ від OpenAI: що відомо

Про це йдеться в пресрелізі OpenAI.

Компанія повідомляє, що такі моделі розв’язують задачі поетапно, що робить їх ефективнішими у сферах, де потрібне точне мислення, як-от математика, фізика, програмування.

o3-pro, що заявлена як найрозумніша модель ШІ, може здійснювати пошук в інтернеті, аналізувати файли, працювати з зображеннями, використовувати мову програмування Python, звертатися до пам’яті для персоналізації відповідей та багато іншого.

Експерти віддають перевагу o3-pro, особливо в таких галузях, як наука, освіта, програмування, бізнес та допомога з написанням текстів. Вони відзначають здатність системи дотримуватись інструкцій, чіткість, повноту відповідей і точність.

В OpenAI заявляють, що o3-pro має доступ до більшого спектра інструментів, тому довше опрацьовує запити.

Ми рекомендуємо використовувати її для складних питань, де надійність важливіша за швидкість, бо відповіді доведеться чекати кілька хвилин.

о3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro і Team. Власники Enterprise та Edu-підписки зможуть спробувати нову ШІ-модель наступного тижня.

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