OpenAI представил новую модель ИИ — в чем уникальность o3-pro

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта o3-pro – это обновленная версия модели o3, которая специализируется на логическом мышлении.
Главные тезисы
- Модель o3-pro от OpenAI – обновленная версия известной модели o3, специализирующаяся на логическом мышлении.
- Эксперты отмечают способность системы следовать инструкциям, четкость, полноту ответов и точность, делая o3-pro одной из самых умных моделей ШИ.
- o3-pro может использоваться в различных областях, включая науку, образование, программирование, бизнес и помощь с написанием текстов.
Самая умная модель ИИ от OpenAI: что известно
Об этом говорится в прес-срелизе OpenAI.
Компания сообщает, что такие модели решают задачи поэтапно, что делает их более эффективными в сферах, где требуется точное мышление, например математика, физика, программирование.
o3-pro, заявленная как самая умная модель ИИ, может производить поиск в интернете, анализировать файлы, работать с изображениями, использовать язык программирования Python, обращаться к памяти для персонализации ответов и многое другое.
В OpenAI заявляют, что o3-pro имеет доступ к более широкому спектру инструментов, поэтому дольше обрабатывает запросы.
Мы рекомендуем использовать ее для сложных вопросов, где надежность важнее скорости, потому что ответа придется ждать несколько минут.
о3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team. Владельцы Enterprise и Edu подписки смогут попробовать новую ИИ-модель на следующей неделе.
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