OpenAI представил новую модель ИИ — в чем уникальность o3-pro
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Технологии
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OpenAI представил новую модель ИИ — в чем уникальность o3-pro

OpenAI
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Источник:  online.ua

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта o3-pro – это обновленная версия модели o3, которая специализируется на логическом мышлении.

Главные тезисы

  • Модель o3-pro от OpenAI – обновленная версия известной модели o3, специализирующаяся на логическом мышлении.
  • Эксперты отмечают способность системы следовать инструкциям, четкость, полноту ответов и точность, делая o3-pro одной из самых умных моделей ШИ.
  • o3-pro может использоваться в различных областях, включая науку, образование, программирование, бизнес и помощь с написанием текстов.

Самая умная модель ИИ от OpenAI: что известно

Об этом говорится в прес-срелизе OpenAI.

Компания сообщает, что такие модели решают задачи поэтапно, что делает их более эффективными в сферах, где требуется точное мышление, например математика, физика, программирование.

o3-pro, заявленная как самая умная модель ИИ, может производить поиск в интернете, анализировать файлы, работать с изображениями, использовать язык программирования Python, обращаться к памяти для персонализации ответов и многое другое.

Эксперты предпочитают o3-pro, особенно в таких областях, как наука, образование, программирование, бизнес и помощь с написанием текстов. Они отмечают способность системы следовать инструкциям, четкость, полноту ответов и точность.

В OpenAI заявляют, что o3-pro имеет доступ к более широкому спектру инструментов, поэтому дольше обрабатывает запросы.

Мы рекомендуем использовать ее для сложных вопросов, где надежность важнее скорости, потому что ответа придется ждать несколько минут.

о3-pro уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team. Владельцы Enterprise и Edu подписки смогут попробовать новую ИИ-модель на следующей неделе.

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