Масштабный сбой ChatGPT. Что говорят в OpenAI

10 июня 2025 года пользователи ChatGPT в разных уголках мира не смогли получить доступ к чат-боту. Люди массово жалуются на массовые сбои в работе нейросети.
Главные тезисы
- Проблемы также начались с видеогенератором Sora и другими продуктами OpenAI.
- Время возобновления работы ChatGPT пока неизвестно.
Что произошло с ChatGPT
Первые масштабные сбои, как отмечает Downdetector, начались еще в 10.00 10 июня.
К примеру, чат-бот выдает ошибку при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.
Что важно понимать, проблемы начались не только в ChatGPT, но и в других продуктах Open AI — в частности, видеогенераторе Sora.
Представители компании OpenAI подчеркнули, что пытаются отыскать причины проблемы, однако время возобновления работы ChatGPT пока неизвестно.
Что важно понимать, последний масштабный сбой в работе чат-бота произошел в январе 2025 года.
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