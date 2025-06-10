Масштабный сбой ChatGPT. Что говорят в OpenAI
Категория
Технологии
Дата публикации

Масштабный сбой ChatGPT. Что говорят в OpenAI

Что произошло с ChatGPT
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Источник:  online.ua

10 июня 2025 года пользователи ChatGPT в разных уголках мира не смогли получить доступ к чат-боту. Люди массово жалуются на массовые сбои в работе нейросети.

Главные тезисы

  • Проблемы также начались с видеогенератором Sora и другими продуктами OpenAI.
  • Время возобновления работы ChatGPT пока неизвестно.

Что произошло с ChatGPT

Первые масштабные сбои, как отмечает Downdetector, начались еще в 10.00 10 июня.

К примеру, чат-бот выдает ошибку при попытке загрузить чат или получить ответ на запрос.

Что важно понимать, проблемы начались не только в ChatGPT, но и в других продуктах Open AI — в частности, видеогенераторе Sora.

Та часть пользователей, которая смогла получить доступ к чат-боту, отмечает, что сервис работает медленно и отвечает значительно дольше обычного.

Представители компании OpenAI подчеркнули, что пытаются отыскать причины проблемы, однако время возобновления работы ChatGPT пока неизвестно.

Что важно понимать, последний масштабный сбой в работе чат-бота произошел в январе 2025 года.

Напомним, накануне у ChatGPT появился самый мощный на сегодняшний день ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

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