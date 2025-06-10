Масштабний збій ChatGPT. Що кажуть в OpenAI

10 червня 2025 року користувачі ChatGPT у різних куточках світу не змогли отримати доступ до чат-бота. Люди масово скаржаться на масові збої в роботі нейромережі.

Що сталося з ChatGPT

Перші масштабні збої, як зазначає Downdetector, почалися ще о 10:00 10 червня.

До прикладу, чат-бот видає помилку при спробі завантажити чат або отримати відповідь на запит.

Що важливо розуміти, проблеми почалися не тільки в ChatGPT, а й в інших продуктах Open AI — зокрема, відеогенераторі Sora.

Та частина користувачів, яка змогла отримати доступ до чат-бота, зазначає що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай. Поширити

Представники компанії OpenAI наголосили, що намагаються відшукати причини проблеми, проте час відновлення роботи ChatGPT наразі невідомий.

Що важливо розуміти, останній масштабний збій у роботі чат-бота стався в січні 2025 року.