Масштабний збій ChatGPT. Що кажуть в OpenAI

10 червня 2025 року користувачі ChatGPT у різних куточках світу не змогли отримати доступ до чат-бота. Люди масово скаржаться на масові збої в роботі нейромережі.
Головні тези:
- Проблеми також почалися з відеогенератором Sora та інших продуктах OpenAI.
- Час відновлення роботи ChatGPT наразі невідомий.
Що сталося з ChatGPT
Перші масштабні збої, як зазначає Downdetector, почалися ще о 10:00 10 червня.
До прикладу, чат-бот видає помилку при спробі завантажити чат або отримати відповідь на запит.
Що важливо розуміти, проблеми почалися не тільки в ChatGPT, а й в інших продуктах Open AI — зокрема, відеогенераторі Sora.
Представники компанії OpenAI наголосили, що намагаються відшукати причини проблеми, проте час відновлення роботи ChatGPT наразі невідомий.
Що важливо розуміти, останній масштабний збій у роботі чат-бота стався в січні 2025 року.
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