Масштабний збій ChatGPT. Що кажуть в OpenAI
Категорія
Технології
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Масштабний збій ChatGPT. Що кажуть в OpenAI

Що сталося з ChatGPT
Джерело:  online.ua

10 червня 2025 року користувачі ChatGPT у різних куточках світу не змогли отримати доступ до чат-бота. Люди масово скаржаться на масові збої в роботі нейромережі.

Головні тези:

  • Проблеми також почалися з відеогенератором Sora та інших продуктах OpenAI.
  •  Час відновлення роботи ChatGPT наразі невідомий.

Що сталося з ChatGPT

Перші масштабні збої, як зазначає Downdetector, почалися ще о 10:00 10 червня.

До прикладу, чат-бот видає помилку при спробі завантажити чат або отримати відповідь на запит.

Що важливо розуміти, проблеми почалися не тільки в ChatGPT, а й в інших продуктах Open AI — зокрема, відеогенераторі Sora.

Та частина користувачів, яка змогла отримати доступ до чат-бота, зазначає що сервіс працює повільно і відповідає значно довше, ніж зазвичай.

Представники компанії OpenAI наголосили, що намагаються відшукати причини проблеми, проте час відновлення роботи ChatGPT наразі невідомий.

Що важливо розуміти, останній масштабний збій у роботі чат-бота стався в січні 2025 року.

Нагадаємо, напередодні в ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування. Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

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