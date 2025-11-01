OpenAI ввела нову заборону для ChatGPT

OpenAI вирішила оновити умови використання ChatGPT, хоча офіційно це не підтверджувала. Йдеться про те, що чат-боту врешті заборонили консультувати користувачів з юридичних і медичних питань.
Головні тези:
- Переписки користувачів з ChatGPT можуть бути використані в суді.
- Чинне законодавство не надає ШІ-чатботам особливого статусу конфіденційності.
Що відомо про обмеження ChatGPT
За словами активних користувачів штучного інтелекту, зараз ChatGPT у відповідь на такі запити надає тільки довідкову інформацію з мережі, а також одразу радить звертатися до лікаря чи юриста.
Ба більше, вказано, що чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.
Люди скаржаться на те, що намагання обійти обмеження через "гіпотетичні" сценарії також не працюють.
Вся річ у тім, що алгоритм захисту дає загальні консультації, а за деталями відправляє до фахівця з ліцензією.
Також вказано, що ChatGPT припинив продовжувати раніше розпочаті діалоги з медичною та юридичною тематикою.
