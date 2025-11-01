OpenAI ввела нову заборону для ChatGPT
OpenAI ввела нову заборону для ChatGPT

Що відомо про обмеження ChatGPT
OpenAI вирішила оновити умови використання ChatGPT, хоча офіційно це не підтверджувала. Йдеться про те, що чат-боту врешті заборонили консультувати користувачів з юридичних і медичних питань.

Головні тези:

  • Переписки користувачів з ChatGPT можуть бути використані в суді.
  • Чинне законодавство не надає ШІ-чатботам особливого статусу конфіденційності.

Що відомо про обмеження ChatGPT

За словами активних користувачів штучного інтелекту, зараз ChatGPT у відповідь на такі запити надає тільки довідкову інформацію з мережі, а також одразу радить звертатися до лікаря чи юриста.

Ба більше, вказано, що чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.

Люди скаржаться на те, що намагання обійти обмеження через "гіпотетичні" сценарії також не працюють.

Вся річ у тім, що алгоритм захисту дає загальні консультації, а за деталями відправляє до фахівця з ліцензією.

Також вказано, що ChatGPT припинив продовжувати раніше розпочаті діалоги з медичною та юридичною тематикою.

Статистика показує, що все більше людей використовують ChatGPT для отримання медичної та правової допомоги, а подекуди — навіть у судових справах. Це може становити загрозу для компанії OpenAI.

