OpenAI ввела новый запрет для ChatGPT

OpenAI решила обновить условия использования ChatGPT, хотя официально это не подтверждала. Речь идет о том, что чат-боту, наконец, запретили консультировать пользователей по юридическим и медицинским вопросам.
Главные тезисы
- Переписки пользователей с ChatGPT могут быть использованы в суде.
- Действующее законодательство не дает ШИ-ботам особого статуса конфиденциальности.
Что известно об ограничениях ChatGPT
По словам активных пользователей искусственного интеллекта, сейчас ChatGPT в ответ на такие запросы предоставляет только справочную информацию из сети, а также советует обращаться к врачу или юристу.
Более того, указано, что чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.
Люди жалуются на то, что попытки обойти ограничения из-за "гипотетических" сценариев также не работают.
Все дело в том, что алгоритм защиты дает общие консультации, а за деталями отправляет к специалисту с лицензией.
Также указано, что ChatGPT прекратил продолжать ранее начатые диалоги по медицинской и юридической тематике.
