OpenAI ввела новый запрет для ChatGPT
OpenAI ввела новый запрет для ChatGPT

Что известно об ограничениях ChatGPT
Источник:  online.ua

OpenAI решила обновить условия использования ChatGPT, хотя официально это не подтверждала. Речь идет о том, что чат-боту, наконец, запретили консультировать пользователей по юридическим и медицинским вопросам.

Главные тезисы

  • Переписки пользователей с ChatGPT могут быть использованы в суде.
  • Действующее законодательство не дает ШИ-ботам особого статуса конфиденциальности.

По словам активных пользователей искусственного интеллекта, сейчас ChatGPT в ответ на такие запросы предоставляет только справочную информацию из сети, а также советует обращаться к врачу или юристу.

Более того, указано, что чат-бот больше не анализирует медицинские снимки и фото тела.

Люди жалуются на то, что попытки обойти ограничения из-за "гипотетических" сценариев также не работают.

Все дело в том, что алгоритм защиты дает общие консультации, а за деталями отправляет к специалисту с лицензией.

Также указано, что ChatGPT прекратил продолжать ранее начатые диалоги по медицинской и юридической тематике.

Статистика показывает, что все больше людей используют ChatGPT для получения медицинской и правовой помощи, а иногда даже в судебных делах. Это может представлять угрозу для OpenAI.

