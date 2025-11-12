Операція "Мідас". Суд відправив під варту ще двох фігурантів справи
Категорія
Україна
Дата публікації

Операція "Мідас". Суд відправив під варту ще двох фігурантів справи

ВАКС
суд

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід ще двом фігурантам високорівневої злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики. Йдеться про Ігоря Фурсенка та Лесю Устименко.

Головні тези:

  • Суд встановив запобіжний захід ще двом підозрюваним у високорівневих корупційних схемах у сфері енергетики.
  • Обрані заходи включають тримання під вартою та установлення значних сум застави для фігурантів справи Енергоатому.
  • Слідство зазначає, що обвинувачені брали участь у відмиванні коштів через бек-офіс Енергоатому.

Фурсенко та Устименко отримали запобіжні заходи у справі Енергоатому

Як стало відомо з трансляції розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, суд вирішив взяти Ігоря Фурсенка під варту на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

Застосувати до підозрюваного Фурсенка Ігоря Леонідовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити підозрюваному Фурсенку Ігорю Леонідовичу заставу у розмірі 95 мільйонів гривень.

Він додав, що застава може бути внесена як самим Фурсенком, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

Крім того, обрано запобіжний захід Лесі Устименко. За версією слідства, вона була працівницею бек-офісу "Енергоатому", через який відмивалися кошти. Її взяли під варту на 60 діб із альтернативною заставою 25 млн гривень.

Раніше суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Корупція в енергетиці. НАБУ розкрило нові подробиці
Розкрадання в енергетиці - нові деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Справа про корупцію в Енергоатомі. Басов і Миронюк отримали запобіжні заходи
ВАКС
Басов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував звільнення двох міністрів — пов'язані зі справою Енергоатома
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?