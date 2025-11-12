Операція "Мідас". Суд відправив під варту ще двох фігурантів справи

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід ще двом фігурантам високорівневої злочинної організації, яка діяла у сфері енергетики. Йдеться про Ігоря Фурсенка та Лесю Устименко.

Фурсенко та Устименко отримали запобіжні заходи у справі Енергоатому

Як стало відомо з трансляції розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, суд вирішив взяти Ігоря Фурсенка під варту на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

Застосувати до підозрюваного Фурсенка Ігоря Леонідовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно. Визначити підозрюваному Фурсенку Ігорю Леонідовичу заставу у розмірі 95 мільйонів гривень. Поширити

Він додав, що застава може бути внесена як самим Фурсенком, так і іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС.

Крім того, обрано запобіжний захід Лесі Устименко. За версією слідства, вона була працівницею бек-офісу "Енергоатому", через який відмивалися кошти. Її взяли під варту на 60 діб із альтернативною заставою 25 млн гривень.

Раніше суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.