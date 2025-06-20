Особисті речі кінорежисера Лінча продали на аукціоні за 4,25 млн дол

Особисті речі кінорежисера Девіда Лінча були продані на аукціоні в Лос-Анджелесі за 4,25 млн дол, а найвища ставка в 195 тис дол була зроблена за сценарії його незавершеного кінопроєкту «Ронні Рокет».

450 лотів особистих речей Лінча продали на аукціоні

На аукціоні були виставлені майже 450 лотів, серед яких:

реквізит із фільмів Лінча,

особисті речі, такі, як відеокамери та музичне обладнання,

два опудала оленячих голів,

35-міліметрова копія його дебютного фільму «Голова-гумка»,

його улюблена домашня еспресо-машина La Marzocco GS/3, яка була продана за 45 500 дол.

Серед найдорожчих лотів були сценарії до фільму «Малголланд Драйв», які продали за 104 тис дол, та сценарій пілотного епізоду серіалу «Твін Пікс», який пішов з молотка за 91 тис дол.

Режисерське крісло Лінча із вигравіюваним ім'ям продали за 70 тис дол.

Спеціально виготовлена для режисера гітара з п'ятьма грифами була продана за 39 тис дол, а його червона завіса і чорно-білий килим — як у «Чорному вігвамі» з «Твін Пікса» — за 32 500 дол.

Найбільшим лотом стало зібрання з 11 сценаріїв до фільму «Ронні Рокет: Абсурдна таємниця дивних сил існування». Режисер почав працювати над сценарієм після успіху свого дебюту «Голови — гумки» 1977 року, але відклав його, оскільки не міг знайти фінансування. З роками, коли чернетки «Ронні Рокет» поширювалися в інтернеті, проєкт набув культового статусу — на превеликий жаль Лінча, який вважав за краще тримати свою роботу в таємниці до її завершення.

Загальна сума, яка надійде його спадкоємцям, становить приблизно 4,25 млн дол, включаючи комісію аукціонного дому.