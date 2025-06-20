Личные вещи кинорежиссера Линча продали на аукционе за 4,25 млн долл

Личные вещи кинорежиссера Дэвида Линча были проданы на аукционе в Лос-Анджелесе за 4,25 млн долл., а самая высокая ставка в 195 тыс долл. была сделана по сценарию его незавершенного кинопроекта «Ронни Рокет».
Главные тезисы
- Личные вещи кинорежиссера Дэвида Линча были проданы на аукционе в Лос-Анджелесе за 4,25 млн долл.
- Среди проданных личных вещей Линча были реквизиты из его фильмов, личные предметы и ценные коллекционерские раритеты.
- Самыми дорогими лотами стали сценарии фильмов «Малголланд Драйв» и пилотного эпизода сериала «Твин Пикс», проданные за значительные суммы.
450 лотов личных вещей Линча продали на аукционе
На аукционе было выставлено почти 450 лотов, среди которых:
реквизит из фильмов Линча,
личные вещи, такие как видеокамеры и музыкальное оборудование,
два чучела оленьих голов,
35-миллиметровая копия его дебютного фильма «Голова-резинка»,
его любимая домашняя эспрессо машина La Marzocco GS/3, которая была продана за 45 500 дол.
Среди самых дорогих лотов были сценарии к фильму Малголланд Драйв, которые продали за 104 тыс долл, и сценарий пилотного эпизода сериала Твин Пикс, который ушел с молотка за 91 тыс долл.
Режиссерское кресло Линча с выгравированным именем было продано за 70 тыс дол.
Специально изготовленная для режиссера гитара с пятью грифами была продана за 39 тыс. дол., а его красный занавес и черно-белый ковер — как в «Черном вигваме» из «Твин Пикса» — за 32 500 дол.
Самым большим лотом стало собрание из 11 сценариев к фильму «Ронни Рокет: Абсурдная тайна удивительных сил существования». Режиссер начал работать над сценарием после успеха своего дебюта «Главы — резинки» 1977 года, но отложил его, поскольку не мог найти финансирование. С годами, когда черновики «Ронни Рокет» распространялись в интернете, проект приобрел культовый статус — к сожалению Линча, который предпочел держать свою работу в тайне до ее завершения.
Общая сумма, которая поступит его наследникам, составляет около 4,25 млн долл., включая комиссию аукционного дома.
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