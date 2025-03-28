Пам’ять, перетворена на дію. “Культурні сили” провели захід щодо розвитку культури підтримки

26 березня “Культурні сили” у партнерстві з платформою “Меморіал” зібрали лідерок громадянського суспільства, представників патронатних служб, військових, волонтерів, митців — усіх, хто опікуються жінками, які втратили своїх коханих на війні. Метою заходу було розпочати відкритий діалог щодо їхньої підтримки.

“Культурні сили” провели захід щодо розвитку культури підтримки

Понад 10 років війни, на жаль, не навчили нас як суспільство гідно пам’ятати всіх, хто загинув на війні й дієво підтримувати тих, для кого ця втрата — це втрата коханого.

Жінки, які пережили втрату, часто відчувають безсилля перед бюрократією, нестачу державної допомоги, але, мабуть, найбільше, що ранить — це невміння і близьких, і всього суспільства підтримати у найважчу мить життя.

Катерина Чижик

Для мене особисто одним із тригерних слів було “тримайся”. Нема мені за що триматися, нема за кого триматися. І ще, коли сусіди або хтось кажуть: “та молода, ще вийдеш заміж” — це саме болюче, що можна сказати жінці, яка втратила свого коханого чоловіка, — розповідає спікерка панелі “Культура підтримки” Катерина Чижик, керівниця Психологічного простору «ПроЖИТИ». Поширити

Через нерозуміння та відстороненість оточення часто єдиним виходом було самим шукати рішення.

Гаяне Авакян

Всі жінки, якій працюють в цій темі — діють. Вони створюють навколо себе — акції, фонди, ініціативи, благодійні і волонтерські проєкт. Є дуже багато прикладів. Це сильні жінки, які показують нам приклад, — каже співзасновниця платформи “Меморіал” Гаяне Авакян.

Саме така історія появи проєкту “ПроЖИТИ”. Як розповідає Катерина Чижик: «У 2023 році, коли я втратила свого чоловіка, земля під ногами рухнула. В такі моменти починаєш створювати своє місце сили, і так народився наш психологічний простір “ПроЖИТИ”. Бо йдеться не просто про проживання горя, а про продовження життя».

Оксана Боркун

Якби не громадський сектор, я взагалі не уявляю, що було б з багатьма членами родин загиблих, — каже спікерка панелі Оксана Боркун, очільниця фонду «Маємо жити». Поширити

Одна з важливих тем для жінок, які втратили коханих — збереження пам’яті про них. Але і тут немає готових рішень.

Ріна Рєзнік

Ріна Рєзнік, керівниця патронатної служби Азов.Супровід, розповідає:

Є величезна кількість онлайн-петицій про присвоєння звання Героїв України… Зараз це є найбільшим випробуванням, як весь цей обсяг горя акумулювати і дати кожній індивідуальній, величезній, серйозній трагедії достатньо простору і місця для того, щоб це вшанування було достатньо гідним і великим.

Культура підтримки може розмовляти різними мовами. “Культурні сили” представили на події свій новий кліп на пісню Саші Чемерова “Місто наречених”, присвячений жінкам, які пережили втрату. У кліпі знялася Таті Сонце (Тетяна Мельник).

Головна героїня цього кліпу не актриса, це жінка, котра втратила свого коханого на війні. І тут на екрані ми можемо бачити не гру, а власне проживання втрати, — розповідає Миколай Сєрга, засновник платформи “Культурні сили”. Поширити

Платформа “Культурні сили” зосереджена на розвитку культури воїна. Для суспільства, що виказує пошану своїм захисникам — невід’ємними складовими культури воїна є пам’ять і підтримка.