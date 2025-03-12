Пам’ять — твій меч. "Культурні сили" провели масштабний захід щодо роботи з колективною пам'яттю

3 березня «Культурні сили» провели захід у Києві, присвячений обговоренню способів роботи з колективною пам’яттю. Модерував подію письменник, блогер та культурний діяч Остап Українець, який також є військовослужбовцем ЗСУ.
Головні тези:
- У рамках заходу «Культурні сили» обговорювали способи роботи з колективною пам'яттю в контексті сучасної України.
- Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих військових та обговорили важливість підтримання колективної пам'яті.
- Влад Троїцький представив меморіал у Запоріжжі, де родичі загиблих можуть вшановувати своїх близьких у суспільному просторі.
«Культурні сили» провели захід у Києві щодо роботи з колективною пам'яттю
Зустріч розпочалася хвилиною мовчання для вшанування пам’яті загиблих військових
Український актор театру, режисер, і телеведучий Влад Троїцький розповів про меморіал пам’яті загиблих, який створили у Запоріжжі у вигляді металевого дерева з дзвониками з іменами загиблих.
Він зазначив, що в цьому проявляється повага до родин загиблих, адже вони можуть вшановувати своїх рідних не на цвинтарі, а в суспільному просторі.
Зустріч також відвідала й мати військовополоненого бійця «Азову» Тетяна Вишняк.
Під час події також відбувся допрем’єрний показ кліпу «Пам’ять», створеного «Культурними силами» на пісню поета та військового Костянтина Вільного, військовослужбовця 47-ої ОМБр.
У приспіві композиції звучить один із важливих мотивів для формування колективної пам’яті, а саме: «Пам’ять — твій меч».
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