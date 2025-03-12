Пам’ять — твій меч. "Культурні сили" провели масштабний захід щодо роботи з колективною пам'яттю
Категорія
Культура
Дата публікації

Пам’ять — твій меч. "Культурні сили" провели масштабний захід щодо роботи з колективною пам'яттю

Троїцький
Джерело:  online.ua

3 березня «Культурні сили» провели захід у Києві, присвячений обговоренню способів роботи з колективною пам’яттю. Модерував подію письменник, блогер та культурний діяч Остап Українець, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

Головні тези:

  • У рамках заходу «Культурні сили» обговорювали способи роботи з колективною пам'яттю в контексті сучасної України.
  • Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих військових та обговорили важливість підтримання колективної пам'яті.
  • Влад Троїцький представив меморіал у Запоріжжі, де родичі загиблих можуть вшановувати своїх близьких у суспільному просторі.

«Культурні сили» провели захід у Києві щодо роботи з колективною пам'яттю

Зустріч розпочалася хвилиною мовчання для вшанування пам’яті загиблих військових

Хвилина мовчання

Український актор театру, режисер, і телеведучий Влад Троїцький розповів про меморіал пам’яті загиблих, який створили у Запоріжжі у вигляді металевого дерева з дзвониками з іменами загиблих.

Він зазначив, що в цьому проявляється повага до родин загиблих, адже вони можуть вшановувати своїх рідних не на цвинтарі, а в суспільному просторі.

Захід “Культурних сил”

Зустріч також відвідала й мати військовополоненого бійця «Азову» Тетяна Вишняк.

Я живу в цьому вже три роки. І для мене все, про що сьогодні говорили — важливо і давно на часі. Особливо хвилина мовчання. Я бачила як у Вінниці, коли везуть героя “на щиті”, транспорт зупиняється, люди виходять. Хтось вклоняє голову, хтось стає на коліно. Вони вшановують.

Під час події також відбувся допрем’єрний показ кліпу «Пам’ять», створеного «Культурними силами» на пісню поета та військового Костянтина Вільного, військовослужбовця 47-ої ОМБр.

У приспіві композиції звучить один із важливих мотивів для формування колективної пам’яті, а саме: «Пам’ять — твій меч».

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