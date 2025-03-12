Память – твой меч. "Культурные силы" провели масштабное мероприятие по работе с коллективной памятью

3 марта «Культурные силы» провели мероприятие в Киеве, посвященное обсуждению способов работы с коллективной памятью. Модерировал событие писатель, блоггер и культурный деятель Остап Украинец, также военнослужащий ВСУ.
Главные тезисы
- Мероприятие «Культурные силы» в Киеве обсуждало способы работы с коллективной памятью в современной Украине.
- Участники почтили память погибших военных и выразили важность поддержки коллективной памяти.
- Представленный мемориал в Запорожье стал символом уважения к погибшим и позволяет родственникам чествовать своих близких в общественном пространстве.
«Культурные силы» провели мероприятие в Киеве по работе с коллективной памятью
Встреча началась минутой молчания для памяти погибших военных
Украинский актер театра, режиссер и телеведущий Влад Троицкий рассказал о мемориале памяти погибших, который создали в Запорожье в виде металлического дерева с колокольчиками с именами погибших.
Он отметил, что в этом проявляется уважение к семьям погибших, ведь они могут чествовать своих родных не на кладбище, а в общественном пространстве.
Встречу также посетила мать военнопленного бойца «Азова» Татьяна Вишняк.
Во время происшествия также состоялся допремьерный показ клипа «Память», созданного «Культурными силами» на песню поэта и военного Константина Свободного, военнослужащего 47-й ОМБр.
В припевке композиции звучит один из важных мотивов формирования коллективной памяти, а именно: «Память — твой меч».
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