Память – твой меч. "Культурные силы" провели масштабное мероприятие по работе с коллективной памятью

3 марта «Культурные силы» провели мероприятие в Киеве, посвященное обсуждению способов работы с коллективной памятью. Модерировал событие писатель, блоггер и культурный деятель Остап Украинец, также военнослужащий ВСУ.

«Культурные силы» провели мероприятие в Киеве по работе с коллективной памятью

Встреча началась минутой молчания для памяти погибших военных

Минута молчания

Украинский актер театра, режиссер и телеведущий Влад Троицкий рассказал о мемориале памяти погибших, который создали в Запорожье в виде металлического дерева с колокольчиками с именами погибших.

Он отметил, что в этом проявляется уважение к семьям погибших, ведь они могут чествовать своих родных не на кладбище, а в общественном пространстве.

Встреча “Культурных сил”

Встречу также посетила мать военнопленного бойца «Азова» Татьяна Вишняк.

Я живу в этом уже три года. И для меня все, о чем сегодня говорили — важно и давно актуально. Особенно минута молчания. Я видела как в Виннице, когда везут героя на щите, транспорт останавливается, люди выходят. Кто-то кланяет голову, кто-то становится на колено. Они чествуют. Поделиться

Во время происшествия также состоялся допремьерный показ клипа «Память», созданного «Культурными силами» на песню поэта и военного Константина Свободного, военнослужащего 47-й ОМБр.

В припевке композиции звучит один из важных мотивов формирования коллективной памяти, а именно: «Память — твой меч».