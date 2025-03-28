Память, превращенная в действие. "Культурные силы" провели мероприятие насчет развития культуры поддержки

26 марта "Культурные силы" в партнерстве с платформой "Мемориал" собрали лидеров гражданского общества, представителей патронатных служб, военных, волонтеров, художников - всех, кто заботятся о женщинах, потерявших своих любимых на войне. Целью мероприятия было начать открытый диалог по их поддержке.
Главные тезисы
- Организация "Культурные силы" в партнерстве с платформой "Мемориал" собрала лидеров гражданского общества для начала открытого диалога по поддержке женщин, потерявших своих близких на войне.
- Женщины, пережившие потерю, часто сталкиваются с бюрократией и нестандартной поддержкой, что подчеркивает необходимость инициатив и проектов для помощи в трудный период.
- Платформа "Культурные силы" фокусируется на развитии культуры воина, подчеркивая важность памяти и поддержки для защитников и их семей.
"Культурные силы" провели мероприятие по развитию культуры поддержки
Более 10 лет войны, к сожалению, не научили нас как общество достойно помнить всех погибших на войне и действенно поддерживать тех, для кого эта потеря — это потеря любимого.
Женщины, пережившие потерю, часто испытывают бессилие перед бюрократией, недостаток государственной помощи, но, пожалуй, самое ранящее — это неумение и близких, и всего общества поддержать в самый трудный момент жизни.
По непониманию и отстраненности окружения часто единственным выходом было самим искать решения.
Все женщины, которой работают в этой теме, действуют. Они создают вокруг себя акции, фонды, инициативы, благотворительные и волонтерские проект. Есть очень много примеров. Это сильные женщины, которые показывают нам пример, — говорит соучредитель платформы "Мемориал" Гайане Авакян.
Именно такова история появления проекта "ПРОЖИТЬ". Как рассказывает Екатерина Чижик: «В 2023 году, когда я потеряла своего мужа, земля под ногами рухнула. В такие моменты начинаешь создавать свое место силы, и так родилось наше психологическое пространство "Прожить". Потому что речь идет не просто о проживании горя, а о продлении жизни».
Одна из важных тем для потерявших любимых женщин — сохранение памяти о них. Но и здесь нет готовых решений.
Рина Резник, руководитель патронатной службы Азов.Сопровождение, рассказывает:
Есть огромное количество онлайн-петиций о присвоении звания Героев Украины… Сейчас это самое большое испытание, как весь этот объем горя аккумулировать и дать каждой индивидуальной, огромной, серьезной трагедии достаточно пространства и места для того, чтобы это чествование было достаточно достойным и большим.
Культура поддержки может говорить на разных языках. "Культурные силы" представили на событии свой новый клип на песню Саши Чемерова "Город невест", посвященный женщинам, пережившим утрату. В клипе снялась Тати Солнце (Татьяна Мельник).
Платформа "Культурные силы" сосредоточена на развитии культуры воина. Для общества, проявляющего уважение своим защитникам, неотъемлемыми составляющими культуры воина являются память и поддержка.
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