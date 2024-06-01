Парад шести планет. Що це та як насолодитися унікальним явищем

Початок червня запам'ятається мешканцям Землі парадом шести планет: Меркурія, Марса, Юпітера, Нептуна, Сатурна та Урана. Саме вони "зберуться" на одному боці від Сонця. Однак з нашої планети побачити грандіозне явище буде вкрай складно.

Що відомо про Парад шести планет

Астрономи звертають увагу на те, що вказані небесні тіла розташуються по діагоналі, де Сатурн буде виднітися найвище, а після нього — Нептун, Марс, Уран і Меркурій.

Що важливо розуміти, найближче до горизонту нашої планети буде Юпітер.

За словами фахівців, найліпше на ранковому небі 3 червня буде видно Марс. Насолоджуватися яскравим помаранчевим світлом планети, що розташується поблизу Місяця, мешканці Землі зможуть близько 04:00.

Подія відбуватиметься на світанку надзвичайно низько на східному горизонті. Тому для того, аби побачити замасковані яскравим ранковим світлом Меркурій і Юпітер, доведеться використати бінокль. Перешкоди на видноколі, як-от віддалені будівлі чи дерева, також ускладнять спостереження, — йдеться в повідомленні. Поширити

Сатурн зійде на обрій близько 2 години ночі, але найкраще його буде видно тоді, коли небо почне світлішати.

Що також цікаво, Уран буде видно неозброєним оком, але тільки в темному небі. Унікальна подія триватиме кілька днів.

Парадів планет буде дедалі більше

Доктор Грант Кеннеді з Університету Ворик звертає увагу на те, що протягом наступних кількох років буде чимало подібних подій.

Головна причина полягає в тому, що зовнішні планети рухаються досить повільно, а Земля рухається швидко

Доктор Ед Блумер, астроном з Королівської обсерваторії Гринвіча закликаєспостерігачів за планетами не дивитися на Сонце під час пошуку параду на ранковому небі. Це допоможе запобігти пошкодженню очей.

Інструктор та запрошений лектор нью-йоркського Планетарію Гайден рекомендує дочекатися параду, який відбудеться 31 та/або 1 лютого 2025 року. Тоді із Землі можна буде побачити лінію з чотирьох яскравих планет і зростаючого півмісяця.