Парад шести планет. Что это и как насладиться уникальным явлением

Начало июня запомнится жителям Земли парадом шести планет: Меркурия, Марса, Юпитера, Нептуна, Сатурна и Урана. Именно они "соберутся" на одной стороне от Солнца. Однако с нашей планеты увидеть грандиозное явление будет очень сложно.

Что известно о Параде шести планет

Астрономы обращают внимание на то, что указанные небесные тела разместятся по диагонали, где Сатурн будет виднеться выше всех, а после него — Нептун, Марс, Уран и Меркурий.

Что важно понимать, ближе всего к горизонту нашей планеты будет Юпитер.

По словам специалистов, лучше на утреннем небе 3 июня будет виден Марс. Наслаждаться ярким оранжевым светом планеты, расположенной вблизи Луны, жители Земли смогут около 04:00.

Событие будет происходить на рассвете очень низко на восточном горизонте. Поэтому, для того чтобы увидеть замаскированные ярким утренним светом Меркурий и Юпитер, придется использовать бинокль. Препятствия, например удаленные здания или деревья, также усложнят наблюдение, — сказано в сообщении. Поделиться

Сатурн взойдет на горизонт около 2 часов ночи, но лучше всего его будет видно тогда, когда небо начнет светлеть.

Что тоже интересно, Уран будет виден невооруженным глазом, но только в темном небе. Уникальное событие продлится несколько дней.

Парадов планет будет все больше

Доктор Грант Кеннеди из Университета Ворик обращает внимание, что в течение следующих нескольких лет будет немало подобных событий.

Главная причина заключается в том, что внешние планеты двигаются довольно медленно, а Земля движется быстро.

Доктор Эд Блумер, астроном из Королевской обсерватории Гринвича призывает наблюдателей за планетами не смотреть на Солнце при поиске парада на утреннем небе. Это поможет предотвратить повреждение глаз.

Инструктор и приглашенный лектор Нью-Йоркского Планетария Гайден рекомендует дождаться парада, который состоится 31 и/или 1 февраля 2025 года. Тогда с Земли можно будет увидеть линию из четырех ярких планет и растущего полумесяца.