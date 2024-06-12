Пашинян кинув виклик Путіну та заявив про виведення Вірменії з ОДКБ

12 червня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян уперше офіційно підтвердив, що його країна вийде з Організації договору про колективну безпеку.
Головні тези:
- Рішення Пашиняна посилює напругу у відносинах з Росією, яка контролює ОДКБ.
- Прем'єр звинуватив президента РФ Путіна у змові та розв'язанні війни проти Вірменії.
- Пашинян заявив про невиконання договірних зобов'язань Росією у ОДКБ.
- Прем'єр обіцяє, що Вірменія не повернеться в ОДКБ та шукатиме інші шляхи для забезпечення безпеки країни.
Вірменія більше не буде членом ОДКБ
Що важливо розуміти, Організація договору про колективну безпеку — це військовий альянс, який де-факто контролює Російська Федерація.
Таким чином Ніколо Пашинян вкотре публічно кинув виклик нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну.
Ба більше, він звинуватив диктатора у змові та розв’язанні війни проти Вірменії.
За словами журналістів, це стало після того, як один з вірменських опозиціонерів запитав у Пашиняна про можливість виходу з ОДКБ.
Прем'єр країни одразу почав скаржитися, що деякі члени цього альянсу (Росія — ред.) не виконали договірних зобов'язань.
Лідер країни також запевнив, що його держава не буде повертатись в ОДКБ.
Чому Пашинян розриває зв’язки з Росією
Ще місяць тому Нікол Пашинян заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка розпочалась у 2020 році.
Як згодом вдалося дізнатися журналістам, він натякав на РФ та Білорусь.
За його словами, подібні спроби не припинялися і після основної фази війни у 2020 році — у травні 2021, вересні 2022 і 2023 року, однак виявилися провальними.
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