12 червня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян уперше офіційно підтвердив, що його країна вийде з Організації договору про колективну безпеку.

Вірменія більше не буде членом ОДКБ

Що важливо розуміти, Організація договору про колективну безпеку — це військовий альянс, який де-факто контролює Російська Федерація.

Таким чином Ніколо Пашинян вкотре публічно кинув виклик нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну.

Ба більше, він звинуватив диктатора у змові та розв’язанні війни проти Вірменії.

За словами журналістів, це стало після того, як один з вірменських опозиціонерів запитав у Пашиняна про можливість виходу з ОДКБ.

Прем'єр країни одразу почав скаржитися, що деякі члени цього альянсу (Росія — ред.) не виконали договірних зобов'язань.

Вони (росіяни — ред.) спланували війну проти нас разом з Азербайджаном… Ми вийдемо (з ОДКБ. — Ред.), ми вирішимо, коли. Нікол Пашинян Прем'єр Вірменії

Лідер країни також запевнив, що його держава не буде повертатись в ОДКБ.

Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося, — пообіцяв він. Поширити

Чому Пашинян розриває зв’язки з Росією

Ще місяць тому Нікол Пашинян заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка розпочалась у 2020 році.

Як згодом вдалося дізнатися журналістам, він натякав на РФ та Білорусь.

Мені відомо про щонайменш дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці війни проти нас. Ті країни вдавали, що хочуть допомогти, або нібито допомагали. Але хочу сказати, що у війні питання стояло навіть не про Карабах… Метою війни було припинення існування незалежної держави Вірменія, — поскаржився політик. Поширити

За його словами, подібні спроби не припинялися і після основної фази війни у 2020 році — у травні 2021, вересні 2022 і 2023 року, однак виявилися провальними.