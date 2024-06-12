Пашинян бросил вызов Путину и заявил о выходе Армении из ОДКБ
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Политика
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Пашинян бросил вызов Путину и заявил о выходе Армении из ОДКБ

Никол Пашинян
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Источник:  online.ua

12 июня премьер Армении Никол Пашинян впервые официально подтвердил, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности.

Главные тезисы

  • Решение Пашиняна усиливает напряжение в отношениях с Россией, контролирующей ОДКБ.
  • Премьер обвинил президента РФ Путина в заговоре и развязывании войны против Армении.
  • Пашинян заявил о невыполнении договорных обязательств Россией в ОДКБ.
  • Премьер обещает, что Армения не вернется в ОДКБ и будет искать другие пути обеспечения безопасности страны.

Армения больше не будет членом ОДКБ

Что важно понимать, Организация договора о коллективной безопасности — это военный альянс, который де-факто контролирует Российская Федерация.

Таким образом, Николо Пашинян в очередной раз публично бросил вызов нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.

Более того, он обвинил диктатора в заговоре и развязывании войны против Армении.

По словам журналистов, это случилось после того, как один из армянских оппозиционеров спросил Пашинян о возможности выхода из ОДКБ.

Премьер страны сразу же начал жаловаться, что некоторые члены этого альянса (Россия — ред.) не выполнили договорных обязательств.

Они (россияне — ред.) спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном… Мы выйдем (из ОДКБ. — Ред.), мы решим, когда.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Премьер Армении

Лидер страны также заверил, что его государство не будет возвращаться в ОДКБ.

Думаете, вернемся назад? Нет, иного пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся, — пообещал он.

Почему Пашинян разрывает связи с Россией

Еще месяц назад Никол Пашинян заявил, что по меньшей мере два государства-участника Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

Как позже удалось узнать журналистам, он намекал на РФ и Беларусь.

Мне известно о по меньшей мере двух странах ОДКБ, участвовавших в подготовке войны против нас. Те страны делали вид, что хотят помочь, или якобы помогали. Но хочу сказать, что в войне вопрос стоял даже не о Карабахе… Целью войны было прекращение существования независимого государства Армения, — пожаловался политик.

По его словам, подобные попытки не прекращались и после основной фазы войны в 2020 году - в мае 2021, сентябре 2022 и 2023 года, однако оказались провальными.

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