12 июня премьер Армении Никол Пашинян впервые официально подтвердил, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности.
Главные тезисы
- Решение Пашиняна усиливает напряжение в отношениях с Россией, контролирующей ОДКБ.
- Премьер обвинил президента РФ Путина в заговоре и развязывании войны против Армении.
- Пашинян заявил о невыполнении договорных обязательств Россией в ОДКБ.
- Премьер обещает, что Армения не вернется в ОДКБ и будет искать другие пути обеспечения безопасности страны.
Армения больше не будет членом ОДКБ
Что важно понимать, Организация договора о коллективной безопасности — это военный альянс, который де-факто контролирует Российская Федерация.
Таким образом, Николо Пашинян в очередной раз публично бросил вызов нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.
Более того, он обвинил диктатора в заговоре и развязывании войны против Армении.
По словам журналистов, это случилось после того, как один из армянских оппозиционеров спросил Пашинян о возможности выхода из ОДКБ.
Премьер страны сразу же начал жаловаться, что некоторые члены этого альянса (Россия — ред.) не выполнили договорных обязательств.
Лидер страны также заверил, что его государство не будет возвращаться в ОДКБ.
Почему Пашинян разрывает связи с Россией
Еще месяц назад Никол Пашинян заявил, что по меньшей мере два государства-участника Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.
Как позже удалось узнать журналистам, он намекал на РФ и Беларусь.
По его словам, подобные попытки не прекращались и после основной фазы войны в 2020 году - в мае 2021, сентябре 2022 и 2023 года, однако оказались провальными.
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