У ніч з 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. Українцям необхідно буде перевести годинники на годину назад.

Коли має відбутись переведення годинників на зимовий час

Зазначається, що перехід відбудеться у ніч з 26 на 27 жовтня о четвертій годині ранку. Тобто годинники необхідно буде перевести на третю годину ночі.

При цьому пристрої з автоматичним переведенням часу зроблять це самостійно.

Система переведення часу регулюється постановою уряду ід 13 травня 1996 року.Ольга Маслова

Щороку в Україні двічі переводять годинники: в останню неділю березня — на літній час (на годину вперед) і в останню неділю жовтня — на зимовий час. Попереднє переведення стрілок в Україні відбулося 31 березня 2024-го.

Переведення годинників

Офіційно зміну часу на зимовий і літній наша країна запровадила у 1981 році. Це пояснювали потребою економити електроенергію і можливістю ефективніше використати світловий день.

Цьогоріч зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім. 16 липня 2024-го Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. У серпні документ направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.

Нагадаємо, окрім України сезонного переходу дотримуються понад 60 країн світу. Серед них — майже всі країни Європи.

Що відомо про наміри відмовитись від переведення годинників в Україні

16 липня 2024-го Верховна Рада нарешті законодавчо скасувала переведення годинників на літній час. 261 народний депутат підтримав законопроєкт, який встановлює стандартний (зимовий) час і може зробити його незмінним з 2025 року. Тепер документ має підписати президент Володимир Зеленський.

11 жовтня необхідні 25 тисяч підписів набрала петиція проти скасування переведення годинників. Тепер президент повинен розглянути і її.

За словами біолога Ольги Маслової, переведення годинників порушує біологічні ритми людини.

Система добових ритмів прив’язана до певного режиму, і коли він змінюється — в людини може погіршитися самопочуття.

Більш чутливими до переведення часу можуть бути люди із серцево-судинними хворобами. Наслідки переходу також сильніше відчувають люди літнього віку, а малюки навпаки переносять його трохи легше, оскільки витрачають багато часу на сон.