У ніч з 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. Українцям необхідно буде перевести годинники на годину назад.
Головні тези:
- У ніч з 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час, годинники треба перевести на годину назад.
- Стандартне переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік, в останню неділю березня та під кінець жовтня.
- Верховна Рада України вже затвердила законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час з 2025 року.
- Біолог Ольга Маслова зауважує, що зміна годинника може вплинути на біологічні ритми людини, особливо на людей з серцево-судинними проблемами.
- Наслідки переходу на зимовий час особливо відчувають люди літнього віку, тоді як малюки можуть трошки легше переносити цю зміну.
Коли має відбутись переведення годинників на зимовий час
Зазначається, що перехід відбудеться у ніч з 26 на 27 жовтня о четвертій годині ранку. Тобто годинники необхідно буде перевести на третю годину ночі.
При цьому пристрої з автоматичним переведенням часу зроблять це самостійно.
Система переведення часу регулюється постановою уряду ід 13 травня 1996 року.Ольга Маслова
Щороку в Україні двічі переводять годинники: в останню неділю березня — на літній час (на годину вперед) і в останню неділю жовтня — на зимовий час. Попереднє переведення стрілок в Україні відбулося 31 березня 2024-го.
Офіційно зміну часу на зимовий і літній наша країна запровадила у 1981 році. Це пояснювали потребою економити електроенергію і можливістю ефективніше використати світловий день.
Цьогоріч зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім. 16 липня 2024-го Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. У серпні документ направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.
Нагадаємо, окрім України сезонного переходу дотримуються понад 60 країн світу. Серед них — майже всі країни Європи.
Що відомо про наміри відмовитись від переведення годинників в Україні
16 липня 2024-го Верховна Рада нарешті законодавчо скасувала переведення годинників на літній час. 261 народний депутат підтримав законопроєкт, який встановлює стандартний (зимовий) час і може зробити його незмінним з 2025 року. Тепер документ має підписати президент Володимир Зеленський.
11 жовтня необхідні 25 тисяч підписів набрала петиція проти скасування переведення годинників. Тепер президент повинен розглянути і її.
За словами біолога Ольги Маслової, переведення годинників порушує біологічні ритми людини.
Система добових ритмів прив’язана до певного режиму, і коли він змінюється — в людини може погіршитися самопочуття.
Більш чутливими до переведення часу можуть бути люди із серцево-судинними хворобами. Наслідки переходу також сильніше відчувають люди літнього віку, а малюки навпаки переносять його трохи легше, оскільки витрачають багато часу на сон.
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