Періс Гілтон вперше показала свою доньку за пів року після народження — фото
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Періс Гілтон вперше показала свою доньку за пів року після народження — фото

Періс Гілтон

Американська світська левиця, фотомодель, акторка Періс Гілтон вперше показала свою доньку. Зірка приховувала дівчинку понад 5 місяців.

Як виглядає донька Періс Гілтон

Періс Гілтон поділилася у своєму Instagram сімейними знімками на природі. На них вперше з'явилася донька акторки, яка народилася у листопаді минулого року.

Дівчинку знаменитість вирішила назвати незвичайним ім'ям Лондон Мерілін Гілтон-Реум. Періс зізналася, що не народжувала крихітку. Дитину виносила сурогатна матір.

Для фотосесії акторка одягнула дівчинку в ніжний образ. Лондон приміряла стильну рожеву сукню. Поруч з ними на фото також з'явився чоловік Періс — бізнесмен Картер Реум. А також їх однорічний син.

Представляю вам Лондон Мерілін Гілтон-Реум. Я мріяла мати доньку, на ім'я Лондон, скільки себе пам'ятаю. Я дуже вдячна, що вона тепер зі мною. Я щиро ціную кожну мить, проведену з нею. Мої янголята показали мені справжню любов, про яку я навіть не здогадувалася, — написала під фото світська левиця.

Роберта Паттінсона помітили під час прогулянки з дитиною

Британський актор Роберт Паттінсон та його обраниця — модель Сьюкі Вотергауз — доволі довго розвивали свої стосунки.

Створення сім’ї — було свідомим рішенням закоханих.

Попри це, новина про те, що у зіркової пари народився первісток, стала приємною несподіванкою для їхніх фанатів.

Що цікаво, стать дитини Роберт та Сьюкі досі не розкривають, тож шанувальникам залишається лише здогадуватися.

Нещодавно журналістам вдалося зробити перші фото новоспечених батьків на прогулянці в Лос-Анджелесі.

Закохані робили усе можливе, аби сховати свої обличчя за окулярами та головними уборами, проте їх все одно впізнали.

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що Паттінсон віз первістка у ніжно-рожевому візочку. Шанувальники припустили, що у пари народилася дівчинка.

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Категорія
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