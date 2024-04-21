Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь через полгода после рождения — фото

Как выглядит дочь Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон поделилась в своем Instagram семейными снимками на природе. На них впервые появилась дочь актрисы, родившейся в ноябре прошлого года.

Девочку знаменитость решила назвать необычным именем Лондон Мэрилин Гилтон-Реум. Пэрис призналась, что не рожала кроху. Ребенка уносила суррогатная мать.

Для фотосессии актриса одела девочку в нежный образ. Лондон примеряла стильное розовое платье. Рядом с ними на фото также появился муж Пэрис — бизнесмен Картер Реум. А также их годовалый сын.

Представляю вам Лондон Мэрилин Гилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь, по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она сейчас со мной. Я искренне ценю каждый миг, проведенный с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась, — написала под фото светская львица. Поделиться

Роберт Паттинсон был замечен во время прогулки с ребенком.

Британский актер Роберт Паттинсон и его избранница — модель Сьюки Уотергауз — довольно долго развивали свои отношения.

Создание семьи было сознательным решением влюбленных.

Несмотря на это, новость о том, что у звездной пары родился первенец, стала приятной неожиданностью для их фанатов.

Что интересно, пол ребенка Роберт и Сьюки до сих пор не раскрывают, так что поклонникам остается только догадываться.

Недавно журналистам удалось сделать первые фото новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.

Влюбленные делали все возможное, чтобы скрыть свои лица за очками и головными уборами, однако их все равно узнали.