Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь через полгода после рождения — фото

Американская светская львица, фотомодель, актриса Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь. Звезда скрывала девочку больше 5 месяцев.
Как выглядит дочь Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон поделилась в своем Instagram семейными снимками на природе. На них впервые появилась дочь актрисы, родившейся в ноябре прошлого года.
Девочку знаменитость решила назвать необычным именем Лондон Мэрилин Гилтон-Реум. Пэрис призналась, что не рожала кроху. Ребенка уносила суррогатная мать.
Для фотосессии актриса одела девочку в нежный образ. Лондон примеряла стильное розовое платье. Рядом с ними на фото также появился муж Пэрис — бизнесмен Картер Реум. А также их годовалый сын.
Роберт Паттинсон был замечен во время прогулки с ребенком.
Британский актер Роберт Паттинсон и его избранница — модель Сьюки Уотергауз — довольно долго развивали свои отношения.
Создание семьи было сознательным решением влюбленных.
Несмотря на это, новость о том, что у звездной пары родился первенец, стала приятной неожиданностью для их фанатов.
Что интересно, пол ребенка Роберт и Сьюки до сих пор не раскрывают, так что поклонникам остается только догадываться.
Недавно журналистам удалось сделать первые фото новоиспеченных родителей на прогулке в Лос-Анджелесе.
Влюбленные делали все возможное, чтобы скрыть свои лица за очками и головными уборами, однако их все равно узнали.
Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что Паттинсон вез первенца в нежно-розовой коляске. Поклонники предположили, что у пары родилась девочка.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-