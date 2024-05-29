Перші мобілізовані вʼязні взяли у полон військового РФ — Мінʼюст
Категорія
Україна
Дата публікації

Перші мобілізовані вʼязні взяли у полон військового РФ — Мінʼюст

полон
Джерело:  Hromadske

Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.

Мобілізовані в'язні у лавах ЗСУ взяли в полон росіянина

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і ця цифра росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись — понад 4 тисячі.

Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Висоцька переконує: ініціатива доводить свою ефективність.

Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано — після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обов'язково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина.

Олена Висоцька

Олена Висоцька

Заступниця міністра юстиції

Де служитимуть колишні в’язні, визначає Міністерство оборони, додає урядовиця, а втім, запевняє: українська практика не повторює російської.

З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи Росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану — зазначає Висоцька.

Мобілізація засуджених

Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:

  • злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);

  • вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

  • за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

  • тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

  • ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).

Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

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