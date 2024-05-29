Первые мобилизованные заключенные взяли в плен военного РФ — Минюст

Первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят согласование, а некоторые успел отметиться тем, что взял в плен российского военного.
Мобилизированные заключенные в рядах ВСУ взяли в плен россиянина
Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что в армию сейчас присоединились уже более 600 заключенных, и эта цифра растет. По состоянию на 29 мая осужденных, изъявивших желание мобилизоваться — более 4 тысяч.
Их заявления должны рассматриваться в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами. Высоцкая убеждает: инициатива доказывает свою эффективность.
Где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны, добавляет чиновник, впрочем, уверяет: украинская практика не повторяет российскую.
Мобилизация осужденных
Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.
Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за:
преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);
совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);
за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);
терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);
ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).
Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
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