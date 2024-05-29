Первые мобилизованные заключенные взяли в плен военного РФ — Минюст
Категория
Украина
Дата публикации

Первые мобилизованные заключенные взяли в плен военного РФ — Минюст

плен
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Источник:  Hromadske

Первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят согласование, а некоторые успел отметиться тем, что взял в плен российского военного.

Мобилизированные заключенные в рядах ВСУ взяли в плен россиянина

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что в армию сейчас присоединились уже более 600 заключенных, и эта цифра растет. По состоянию на 29 мая осужденных, изъявивших желание мобилизоваться — более 4 тысяч.

Их заявления должны рассматриваться в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами. Высоцкая убеждает: инициатива доказывает свою эффективность.

Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо после проверки, согласно закону. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина.

Елена Высоцкая

Елена Высоцкая

Заместитель министра юстиции

Где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны, добавляет чиновник, впрочем, уверяет: украинская практика не повторяет российскую.

С одной стороны мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужиться в тыловых подразделениях, заменив наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения, отмечает Высоцкая.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться без лица, осужденные за:

  • преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

  • совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

  • за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

  • терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

  • ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

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