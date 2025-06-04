Перший "біологічний комп’ютер". Австралійський стартап представив революційну розробку

Австралійська біотехнологічна компанія Cortical Labs випустила CL1, котрий вона називає першим у світі комерційно доступним "біологічним комп’ютером". Ця платформа поєднує живі людські нейрони з кремнієвим чипом, забезпечуючи обробку інформації за допомогою електричних зворотних зв’язків з затримкою менше мілісекунди.

Австралійський стартап представив перший “біологічний компьютер”

Пристрій CL1 створений насамперед для досліджень у галузі нейронауки та біотехнологій, зокрема для моделювання захворювань та розробки ліків. Платформа містить 800 тис вирощених у лабораторних умовах людських нейронів, перепрограмованих із клітин шкіри або крові дорослих донорів.

Ці клітини залишаються життєздатними до шести місяців і перебувають під постійним доглядом вбудованої системи підтримки життя: вона контролює температуру, забезпечує поживними речовинами, фільтрує відходи й підтримує баланс середовища. У реальному часі нейрони генерують і сприймають електричні імпульси, адаптуються до стимулів і "навчаються" під час кожної взаємодії.

З одного боку, [CL1] можна вважати першим комерційно доступним біоміметичним комп'ютером, вершиною нейроморфних обчислень, що використовують справжні нейрони. Однак справжній дар цієї технології не стосується комп'ютерних наук. Це скоріше технологія, що дає вченим можливість проводити експерименти на маленькому синтетичному мозку.

Перші 115 одиниць CL1 почнуть постачатися влітку за ціною 35 тис дол за одиницю, а за умови замовлення комплекту з 30 пристроїв у стійці вартість одного знижується до 20 тис дол. Cortical Labs також пропонує хмарний сервіс wetware-as-a-service за ціною 300 дол на тиждень одиницю, що надає віддалений доступ до її внутрішніх клітинних культур. Поширити

Кожна стійка з пристроями CL1 споживає від 850 до 1000 Вт, що значно менше, ніж десятки кіловат, які зазвичай потрібні для центрів обробки даних, що виконують завдання штучного інтелекту, що робить платформу придатною для тривалих лабораторних досліджень.

Ми вводимо невеликі електричні імпульси, які представляють біти інформації, зчитуємо нейронні реакції, а потім записуємо нові дані в культуру, і все це в циклах, що тривають менше мілісекунди, — пояснив головний науковий співробітник Cortical Labs д-р Бретт Каган.

Наукові установи та біотехнологічні компанії вже висловили великий інтерес. Потенційні застосування включають скринінг ліків для лікування неврологічних розладів, таких як епілепсія та хвороба Альцгеймера, шляхом спостереження за тим, як нейрони, отримані від пацієнтів, обробляють інформацію в режимі реального часу.

У недавньому рецензованому дослідженні CL1 відновив функціональне навчання в лабораторних нейронних культурах, що моделюють епілепсію: застосування протиепілептичних сполук дозволило раніше пошкодженим клітинам "навчатися" більш ефективно. Поширити

Стартап, який зібрав понад 11 млн дол від інвесторів, включаючи Horizons Ventures та In-Q-Tel, стверджує, що сотні мільйонів нейронів є реальними, перш ніж виникнуть проблеми з культивуванням клітин у великих масштабах.