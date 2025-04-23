Японія розробляє потужний квантовий комп'ютер з унікальними характеристиками
Категорія
Технології
Дата публікації

Японія розробляє потужний квантовий комп'ютер з унікальними характеристиками

комп
Джерело:  NHK

Японський виробник електронної продукції Fujitsu і дослідницький інститут Riken заявили про розробку квантового комп'ютера, який учетверо перевершить попередню модель за обчислювальними можливостями.

Головні тези:

  • В Японії розроблений потужний квантовий комп'ютер, який учетверо перевершує попередню модель.
  • Вчені вказують на значну швидкість обчислень квантового комп'ютера у порівнянні з суперкомп'ютерами.
  • Введення подібних технологій може викликати значні зміни у суспільстві та розв'язувати складні проблеми.

В Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера

Вчені стверджують, що квантові комп'ютери здатні проводити обчислення набагато швидше, ніж суперкомп'ютери.

Введення цих комп'ютерів у широке користування може привести до великих змін у суспільстві.

Перший квантовий комп'ютер, розроблений Riken, Fujitsu та іншими організаціями, почав працювати у 2023 році.

Квантовий комп'ютер, представлений у вівторок, має 256 квантових бітів, або кубітів. Причому кількість кубітів у ньому вчетверо більша, ніж у попередній моделі.

У планах розробників — ще одне чотириразове збільшення до 1 024 кубітів у фінансовому році, який розпочнеться у квітні 2026-го.

Зазначається, що квантовий комп'ютер повинен мати десятки тисяч кубітів, щоб його можна було використати практично.

Глава квантової лабораторії Fujitsu Сато Сінтаро назвав останню модель ключовою віхою у розробці квантового комп'ютера для практичного застосування. Він висловив сподівання, що технологічні інновації допоможуть розв'язувати проблеми, які стоять перед суспільством.

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