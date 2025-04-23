Японія розробляє потужний квантовий комп'ютер з унікальними характеристиками

Японський виробник електронної продукції Fujitsu і дослідницький інститут Riken заявили про розробку квантового комп'ютера, який учетверо перевершить попередню модель за обчислювальними можливостями.
Головні тези:
- В Японії розроблений потужний квантовий комп'ютер, який учетверо перевершує попередню модель.
- Вчені вказують на значну швидкість обчислень квантового комп'ютера у порівнянні з суперкомп'ютерами.
- Введення подібних технологій може викликати значні зміни у суспільстві та розв'язувати складні проблеми.
В Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера
Вчені стверджують, що квантові комп'ютери здатні проводити обчислення набагато швидше, ніж суперкомп'ютери.
Введення цих комп'ютерів у широке користування може привести до великих змін у суспільстві.
Перший квантовий комп'ютер, розроблений Riken, Fujitsu та іншими організаціями, почав працювати у 2023 році.
У планах розробників — ще одне чотириразове збільшення до 1 024 кубітів у фінансовому році, який розпочнеться у квітні 2026-го.
Зазначається, що квантовий комп'ютер повинен мати десятки тисяч кубітів, щоб його можна було використати практично.
Глава квантової лабораторії Fujitsu Сато Сінтаро назвав останню модель ключовою віхою у розробці квантового комп'ютера для практичного застосування. Він висловив сподівання, що технологічні інновації допоможуть розв'язувати проблеми, які стоять перед суспільством.
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