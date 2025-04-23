Япония разрабатывает мощный квантовый компьютер с уникальными характеристиками
Категория
Технологии
Дата публикации

Япония разрабатывает мощный квантовый компьютер с уникальными характеристиками

комп
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Источник:  NHK

Японский производитель электронной продукции Fujitsu и исследовательский институт Riken заявили о разработке квантового компьютера, который вчетверо превзойдет предыдущую модель по вычислительным возможностям.

Главные тезисы

  • Новый квантовый компьютер из Японии разработан с уникальными характеристиками, вчетверо превосходящими предыдущую модель.
  • Ученые отмечают значительную скорость вычислений квантового компьютера по сравнению с суперкомпьютерами, что может решать сложные проблемы общества.
  • Введение подобной технологии может привести к существенным изменениям в обществе.

В Японии заявили о разработке вчетверо более мощного квантового компьютера

Ученые утверждают, что квантовые компьютеры способны производить вычисления гораздо быстрее, чем суперкомпьютеры.

Ввод этих компьютеров в широкое использование может привести к большим изменениям в обществе.

Первый квантовый компьютер, разработанный Riken, Fujitsu и другими организациями, начал работу в 2023 году.

Квантовый компьютер, представленный во вторник, имеет 256 квантовых битов, или кубитов. Причем количество кубитов в нем в четыре раза больше, чем у предыдущей модели.

В планах разработчиков еще одно четырехкратное увеличение до 1 024 кубитов в финансовом году, который начнется в апреле 2026-го.

Отмечается, что квантовый компьютер должен иметь десятки тысяч кубитов, чтобы его можно было использовать практически.

Глава квантовой лаборатории Fujitsu Сато Синтаро назвал последнюю модель ключевой вехой по разработке квантового компьютера для практического применения. Он выразил надежду, что технологические инновации помогут решать стоящие перед обществом проблемы.

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