Япония разрабатывает мощный квантовый компьютер с уникальными характеристиками

Японский производитель электронной продукции Fujitsu и исследовательский институт Riken заявили о разработке квантового компьютера, который вчетверо превзойдет предыдущую модель по вычислительным возможностям.

В Японии заявили о разработке вчетверо более мощного квантового компьютера

Ученые утверждают, что квантовые компьютеры способны производить вычисления гораздо быстрее, чем суперкомпьютеры.

Ввод этих компьютеров в широкое использование может привести к большим изменениям в обществе.

Первый квантовый компьютер, разработанный Riken, Fujitsu и другими организациями, начал работу в 2023 году.

Квантовый компьютер, представленный во вторник, имеет 256 квантовых битов, или кубитов. Причем количество кубитов в нем в четыре раза больше, чем у предыдущей модели. Поделиться

В планах разработчиков еще одно четырехкратное увеличение до 1 024 кубитов в финансовом году, который начнется в апреле 2026-го.

Отмечается, что квантовый компьютер должен иметь десятки тысяч кубитов, чтобы его можно было использовать практически.

Глава квантовой лаборатории Fujitsu Сато Синтаро назвал последнюю модель ключевой вехой по разработке квантового компьютера для практического применения. Он выразил надежду, что технологические инновации помогут решать стоящие перед обществом проблемы.