В Австралії створили унікальний комп'ютер з клітинами мозку людини

Компанія Cortical Labs, яка знаходиться в Австралії, офіційно заявила про комерційний запуск першого у своєму роді біологічного комп'ютера CL1. Що важливо розуміти, у його основі - штучно вирощені нейронні клітини.
Головні тези:
- Біокомп'ютер CL1 навчається дуже швидко та гнучко, перевершуючи кремнієві чипсети.
- До другої половини 2025 року очікується широке поширення цієї технології у різних сферах.
Що відомо про біологічний комп'ютер
За словами представників компанії, у їхній розробці об'єднані клітини людського мозку з кремнієвим обладнанням для формування рідких нейронних мереж, пише New Atlas.
Окрім того, вказано, що штучний інтелект на базі CL1 навчається настільки швидко і гнучко, що повністю перевершує кремнієві чипсети, які використовуються для навчання великих мовних моделей на кшталт ChatGPT.
На переконання розробників, біокомп'ютери дійсно здатні здійснити революцію в широкому спектрі сфер.
Що важливо розуміти, йдеться не лише створення нових ліків і проведення клінічних випробувань, а й також про розробку автономних систем управління.
Перший CL1 запущено в Барселоні, очікують, що біокомп'ютери будуть доступні для широкого загалу в другій половині 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-