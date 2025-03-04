В Австралії створили унікальний комп'ютер з клітинами мозку людини
Категорія
Технології
Дата публікації

В Австралії створили унікальний комп'ютер з клітинами мозку людини

Що відомо про біологічний комп'ютер
Джерело:  online.ua

Компанія Cortical Labs, яка знаходиться в Австралії, офіційно заявила про комерційний запуск першого у своєму роді біологічного комп'ютера CL1. Що важливо розуміти, у його основі - штучно вирощені нейронні клітини.

Головні тези:

  • Біокомп'ютер CL1 навчається дуже швидко та гнучко, перевершуючи кремнієві чипсети.
  • До другої половини 2025 року очікується широке поширення цієї технології у різних сферах.

Що відомо про біологічний комп'ютер

За словами представників компанії, у їхній розробці об'єднані клітини людського мозку з кремнієвим обладнанням для формування рідких нейронних мереж, пише New Atlas.

Окрім того, вказано, що штучний інтелект на базі CL1 навчається настільки швидко і гнучко, що повністю перевершує кремнієві чипсети, які використовуються для навчання великих мовних моделей на кшталт ChatGPT.

Сам комп'ютер більше нагадує медичний прилад — він забезпечений системою життєзабезпечення, що підтримує активність клітин мозку. Клієнти Cortical Labs можуть придбати як самі комп'ютери за 35 000 доларів, так і час їхньої роботи, підключаючись віддалено.

Фото: Cortical Labs

На переконання розробників, біокомп'ютери дійсно здатні здійснити революцію в широкому спектрі сфер.

Що важливо розуміти, йдеться не лише створення нових ліків і проведення клінічних випробувань, а й також про розробку автономних систем управління.

Перший CL1 запущено в Барселоні, очікують, що біокомп'ютери будуть доступні для широкого загалу в другій половині 2025 року.

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