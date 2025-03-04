В Австралии создали уникальный компьютер с клетками мозга человека
Категория
Технологии
Дата публикации

В Австралии создали уникальный компьютер с клетками мозга человека

Что известно о биологическом компьютере
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Источник:  online.ua

Компания Cortical Labs, которая находится в Австралии, официально заявила о коммерческом запуске первого в своем роде биологического компьютера CL1. Что важно понимать, в его основе - искусственно выращенные нейронные клетки.

Главные тезисы

  • Биокомпьютер CL1 учится очень быстро и гибко, превосходя кремниевые чипсеты.
  • До второй половины 2025 ожидается широкое распространение этой технологии в различных сферах.

Что известно о биологическом компьютере

По словам представителей компании, в их разработке объединены клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием для формирования жидких нейронных сетей, пишет New Atlas.

Кроме того, указано, что искусственный интеллект на базе CL1 обучается настолько быстро и гибко, что полностью превосходит кремниевые чипсеты, используемые для обучения большим языковым моделям типа ChatGPT.

Сам компьютер больше напоминает медицинский прибор — он снабжен системой жизнеобеспечения, поддерживающей активность клеток мозга. Клиенты Cortical Labs могут приобрести как сами компьютеры за 35 000 долларов, так и время их работы, подключаясь удаленно.

Фото: Cortical Labs

По мнению разработчиков, биокомпьютеры действительно способны совершить революцию в широком спектре сфер.

Что важно понимать, речь идет не только о создании нового лекарства и проведении клинических испытаний, но и о разработке автономных систем управления.

Первый CL1 запущен в Барселоне, ожидают, что биокомпьютеры будут доступны для широкой публики во второй половине 2025 года.

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