В Австралии создали уникальный компьютер с клетками мозга человека

Компания Cortical Labs, которая находится в Австралии, официально заявила о коммерческом запуске первого в своем роде биологического компьютера CL1. Что важно понимать, в его основе - искусственно выращенные нейронные клетки.
Главные тезисы
- Биокомпьютер CL1 учится очень быстро и гибко, превосходя кремниевые чипсеты.
- До второй половины 2025 ожидается широкое распространение этой технологии в различных сферах.
Что известно о биологическом компьютере
По словам представителей компании, в их разработке объединены клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием для формирования жидких нейронных сетей, пишет New Atlas.
Кроме того, указано, что искусственный интеллект на базе CL1 обучается настолько быстро и гибко, что полностью превосходит кремниевые чипсеты, используемые для обучения большим языковым моделям типа ChatGPT.
По мнению разработчиков, биокомпьютеры действительно способны совершить революцию в широком спектре сфер.
Что важно понимать, речь идет не только о создании нового лекарства и проведении клинических испытаний, но и о разработке автономных систем управления.
Первый CL1 запущен в Барселоне, ожидают, что биокомпьютеры будут доступны для широкой публики во второй половине 2025 года.
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