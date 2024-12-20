Американські вчені з Каліфорнійського технологічного інституту визначили, з якою швидкістю здійснює обробку інформації людський мозок у порівнянні з процесорами комп'ютерів.

З якою швидкістю мозок людини здатен обробляти інформацію

Виявилось, що максимальна швидкість обробки інформації людським мозком складає близько 10 бітів на секунду, що значно повільніше за продуктивність процесорів 50-річної давнини.

При цьому сенсорна система людини здатна проводити збір даних зі швидкістю до 1 млрд бітів на секунду. Однак мозок проводить фільтрацію цієї інформації, залишаючи для обробки близько 10 бітів щосекунди.

Робота мозку

Керівник досліджень, професор Маркус Мейстер зазначає, що це надзвичайно низька швидкість із врахуванням того, які обсяги інформації сприймають органи чуття.

Людський мозок містить понад 85 млрд нейронів, кожен з яких сам по собі є потужним процесором, здатним здійснювати передачу понад 10 бітів інформації на секунду.

Однак загальна швидкість мислення людини всеодно залишається низькою.

Із чим пов’язана низька швидкість обробки інформації людським мозком

На думку науковців, це може бути пов’язане з еволюційними процесами у людському мозку. Зокрема, спочатку мозок людини був націлений на вирішення простих завдань з пошуку їжі та захисту від хижаків та інших загроз.

Окрім цього дослідники також намагались відповісти на питання, чому людський мозок здатен обробляти лише одну думку за раз, тоді як сенсорна система проводить обробку численної кількості каналів одночасно.

Наприклад, шахіст зазвичай аналізує лише один можливий хід за раз, а не кілька.

Науковці припускають, що це може бути частиною еволюції людського мозку, який навчався оперувати абстрактними концепціями.