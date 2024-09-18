Чому може зменшуватися мозок жінок — висновок вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому може зменшуватися мозок жінок — висновок вчених

вагітна жінка
Джерело:  online.ua

Іноземні науковці дійшли висновку, що під час вагітності у жінок мозок може зменшитися на кілька відсотків. Про це вдалося дізнатися після завершення нового масштабного дослідження.

Головні тези:

  • Під час вагітності у жінок мозок може зменшитися на кілька відсотків.
  • За словами науковців, цей процес не є небезпечним.
  • Дослідження також підтвердило, що волокна білої речовини мозку стають більш ефективними у передачі сигналів між нейронами під час вагітності.

Вагітність має вплив на мозок

Результати нового дослідження уже оприлюднили у науковому журналі Nature Neuroscience.

Вченим також вдалося з'ясувати, що волокна білої речовини мозку стають більш ефективними у передачі сигналів між нейронами.

Проте, що важливо розуміти, після народження дитини такі зміни зникають.

До нового дослідження долучилися 100 вагітних жінок. Їхній мозок вивчали до та під час вагітності за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ).

За словами однієї з учасниць, вона навіть не здогадувалася, що вагітність може вплинути на її мозок. Однак у ньому помітили певні зміни.

До дев'ятого тижня вагітності у 80% із 400 проаналізованих ділянок мозку жінки зафіксували зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори. За словами науковців, так тривало протягом усієї вагітності. При цьому мозкові ділянки зменшувалися в середньому на 4%. Зміни були яскраво виражені у ділянці, яка відповідає за почуття, — йдеться в повідомленні.

Фото: unsplash.com

Чи є небезпечним процес зменшення мозку під час вагітності

За словами старшої авторки дослідження Емілі Джейкобс, буде хибно вважати це справді "чимось поганим".

Вона також припустила, що вказаний процес просто відображає перебудову, яка "дозволяє йому стати більш ефективним".

Що також важливо розуміти, щось схоже відбувається під час статевого дозрівання та в дитинстві.

За словами вчених, втрата об'єму в основному зберігалася протягом двох років після пологів. Фахівці дійшли висновку, що гормони вагітності спричиняють "постійні травлення в мозку".

При цьому волокна білої речовини мозку ставали більш ефективними у передачі сигналів між нейронами. З незрозумілих причин протягом перших двох триместрів пучки волокон були схожими на "дороги з поліпшеним покриттям", завдяки чому "інформація могла подорожувати безперешкодно".

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