Почему может уменьшаться мозг женщин — вывод ученых

Иностранные ученые пришли к выводу, что во время беременности у женщин мозг может уменьшиться на несколько процентов. Об этом удалось узнать после завершения нового масштабного исследования.
Главные тезисы
- Во время беременности у женщин мозг может снизиться на несколько процентов.
- По словам ученых, этот процесс не опасен.
- Исследование также подтвердило, что волокна белого вещества мозга становятся более эффективными во время передачи сигналов между нейронами.
Беременность оказывает влияние на мозг
Результаты нового исследования уже обнародовали в научном журнале Nature Neuroscience.
Ученым также удалось узнать, что волокна белого вещества мозга становятся более эффективными в передаче сигналов между нейронами.
Однако, что важно понимать, после рождения ребенка такие изменения исчезают.
К новому исследованию присоединились 100 беременных женщин. Их мозг изучали до и во время беременности с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).
По словам одной из участниц, она даже не догадывалась, что беременность может повлиять на ее мозг. Однако в нем заметили некоторые изменения.
Опасен процесс уменьшения мозга во время беременности
По словам старшего автора исследования Эмили Джейкобс, будет ошибочно считать это действительно "чем-то плохим".
Она также предположила, что этот процесс просто отражает перестройку, которая "позволяет мозгу стать более эффективным".
Что также важно понимать, что-то похожее происходит во время полового созревания и в детстве.
По словам ученых, потеря объема в основном сохранялась в течение двух лет после родов. Специалисты пришли к выводу, что гормоны беременности влекут за собой "постоянные пищеварения в мозге".
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