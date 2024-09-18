Почему может уменьшаться мозг женщин — вывод ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Почему может уменьшаться мозг женщин — вывод ученых

Беременность оказывает влияние на мозг
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Источник:  online.ua

Иностранные ученые пришли к выводу, что во время беременности у женщин мозг может уменьшиться на несколько процентов. Об этом удалось узнать после завершения нового масштабного исследования.

Главные тезисы

  • Во время беременности у женщин мозг может снизиться на несколько процентов.
  • По словам ученых, этот процесс не опасен.
  • Исследование также подтвердило, что волокна белого вещества мозга становятся более эффективными во время передачи сигналов между нейронами.

Беременность оказывает влияние на мозг

Результаты нового исследования уже обнародовали в научном журнале Nature Neuroscience.

Ученым также удалось узнать, что волокна белого вещества мозга становятся более эффективными в передаче сигналов между нейронами.

Однако, что важно понимать, после рождения ребенка такие изменения исчезают.

К новому исследованию присоединились 100 беременных женщин. Их мозг изучали до и во время беременности с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

По словам одной из участниц, она даже не догадывалась, что беременность может повлиять на ее мозг. Однако в нем заметили некоторые изменения.

К девятой неделе беременности в 80% из 400 проанализированных участков мозга женщины зафиксировали уменьшение объема серого вещества и толщины коры. По словам ученых, так продолжалось на протяжении всей беременности. При этом мозговые участки уменьшались в среднем на 4%. Изменения были ярко выражены в участке, отвечающем за чувства, — сказано в сообщении.

Фото: unsplash.com

Опасен процесс уменьшения мозга во время беременности

По словам старшего автора исследования Эмили Джейкобс, будет ошибочно считать это действительно "чем-то плохим".

Она также предположила, что этот процесс просто отражает перестройку, которая "позволяет мозгу стать более эффективным".

Что также важно понимать, что-то похожее происходит во время полового созревания и в детстве.

По словам ученых, потеря объема в основном сохранялась в течение двух лет после родов. Специалисты пришли к выводу, что гормоны беременности влекут за собой "постоянные пищеварения в мозге".

При этом волокна белого вещества мозга становились более эффективными при передаче сигналов между нейронами. По непонятным причинам в течение первых двух триместров пучки волокон походили на "дороги с улучшенным покрытием", благодаря чему "информация могла путешествовать беспрепятственно".

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