Почему может уменьшаться мозг женщин — вывод ученых

Иностранные ученые пришли к выводу, что во время беременности у женщин мозг может уменьшиться на несколько процентов. Об этом удалось узнать после завершения нового масштабного исследования.

Беременность оказывает влияние на мозг

Результаты нового исследования уже обнародовали в научном журнале Nature Neuroscience.

Ученым также удалось узнать, что волокна белого вещества мозга становятся более эффективными в передаче сигналов между нейронами.

Однако, что важно понимать, после рождения ребенка такие изменения исчезают.

К новому исследованию присоединились 100 беременных женщин. Их мозг изучали до и во время беременности с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

По словам одной из участниц, она даже не догадывалась, что беременность может повлиять на ее мозг. Однако в нем заметили некоторые изменения.

К девятой неделе беременности в 80% из 400 проанализированных участков мозга женщины зафиксировали уменьшение объема серого вещества и толщины коры. По словам ученых, так продолжалось на протяжении всей беременности. При этом мозговые участки уменьшались в среднем на 4%. Изменения были ярко выражены в участке, отвечающем за чувства, — сказано в сообщении. Поделиться

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Опасен процесс уменьшения мозга во время беременности

По словам старшего автора исследования Эмили Джейкобс, будет ошибочно считать это действительно "чем-то плохим".

Она также предположила, что этот процесс просто отражает перестройку, которая "позволяет мозгу стать более эффективным".

Что также важно понимать, что-то похожее происходит во время полового созревания и в детстве.

По словам ученых, потеря объема в основном сохранялась в течение двух лет после родов. Специалисты пришли к выводу, что гормоны беременности влекут за собой "постоянные пищеварения в мозге".