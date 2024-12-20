Американские ученые из Калифорнийского технологического института определили, с какой скоростью обрабатывает информацию человеческий мозг по сравнению с процессорами компьютеров.

С какой скоростью мозг человека способен обрабатывать информацию

Оказалось , что максимальная скорость обработки информации человеческим мозгом составляет около 10 битов в секунду, что значительно медленнее производительности процессоров 50-летней давности.

При этом сенсорная система человека способна производить сбор данных со скоростью до 1 млрд битов в секунду. Однако мозг производит фильтрацию этой информации, оставляя для обработки около 10 битов ежесекундно.

Работа мозга

Руководитель исследований, профессор Маркус Мейстер отмечает, что это очень низкая скорость с учетом того, какие объемы информации воспринимают органы чувств.

Человеческий мозг содержит более 85 млрд нейронов, каждый из которых сам по себе является мощным процессором, способным осуществлять передачу более 10 бит информации в секунду.

Однако общая скорость мышления человека все равно остается низкой.

С чем связана низкая скорость обработки информации человеческим мозгом

По мнению ученых, это может быть связано с эволюционными процессами в мозге человека. В частности, первоначально мозг человека был нацелен на решение простых задач по поиску пищи и защите от хищников и других угроз.

Кроме того, исследователи также пытались ответить на вопрос, почему человеческий мозг способен обрабатывать только одну мысль за раз, тогда как сенсорная система проводит обработку множества каналов одновременно.

К примеру, шахматист обычно анализирует лишь один возможный ход за раз, а не несколько.

Ученые предполагают, что это может являться частью эволюции человеческого мозга, который учился оперировать абстрактными концепциями.