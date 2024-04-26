Лікарі пропонують пацієнтам з раком індивідуальне лікування, яке дарує їм шанс на одужання. Лікування відоме як індивідуальна неоантигенна терапія (INT), що використовує штучний інтелект для створення унікальної вакцини, яка атакує ракові клітини пацієнта.

Як працює INT для лікування раку

INT — це індивідуалізована вакцина, яка використовує імунну систему пацієнта для боротьби з раком. Її створюють наступним чином:

З пухлини пацієнта відділяють зразок і перетворюють його ДНК.

Штучний інтелект використовується для аналізу ДНК пухлини та визначає унікальні мутації, які роблять її раковою.

На основі інформації, отриманої від штучного інтелекту, створюється персоналізована вакцина, яка містить ці мутації.

Вакцину вводять пацієнту, щоб стимулювати його імунну систему на атаку ракових клітин.

Вакцина розробляється спеціально для кожного пацієнта, що робить її більш ефективною. Вона націлена на унікальні мутації пухлини пацієнта, що мінімізує побічні ефекти.

INT показала себе ефективною в лікуванні деяких видів раку, які раніше вважалися невиліковними.

Нове лікування раку шкіри дарує надію на остаточне одужання

Вчені розробляють нове лікування раку, яке може стати ключем до остаточного одужання. Цей метод заснований на ін'єкції мРНК, яка "навчає" імунну систему пацієнта розпізнавати та знищувати ракові клітини, навіть ті, які не можна побачити під час сканування.

Ранні дослідження показали вражаючі результати. У групі пацієнтів з меланомою високого ризику, які отримували ін'єкцію мРНК разом з імунотерапевтичним препаратом Keytruda, ризик смерті або рецидиву раку через три роки був на 49% нижчий, ніж у групі, яка отримувала лише Keytruda.

Наступним кроком стане глобальне дослідження третьої фази, яке включатиме ширше коло пацієнтів. Дослідники планують залучити близько 1100 учасників, а також випробувати комбінацію мРНК-ін'єкції та Keytruda на інших видах раку, таких як рак легенів, сечового міхура та нирок. Поширити

Завдяки технології мРНК ін'єкція "навчає" імунні клітини пацієнта розпізнавати та знищувати ракові клітини, навіть ті, які не можна побачити під час сканування.