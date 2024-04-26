Врачи предлагают пациентам с раком индивидуальное лечение, дающее им шанс на выздоровление. Лечение известно как индивидуальная неоантигенная терапия (INT), использующая искусственный интеллект для создания уникальной вакцины, атакующей раковые клетки пациента.

Как работает INT для лечения рака

INT – это индивидуализированная вакцина, использующая иммунную систему пациента для борьбы с раком. Ее создают следующим образом:

Из опухоли пациента отделяют образец и превращают его в ДНК.

Искусственный интеллект используется для анализа ДНК опухоли и определяет уникальные мутации, делающие ее раковой.

На основе информации, полученной от искусственного интеллекта, создается персонализированная вакцина, содержащая эти мутации.

Вакцину вводят пациенту, чтобы стимулировать его иммунную систему на атаку раковых клеток.

Вакцина разрабатывается специально для каждого пациента, что делает препарат более эффективным. Она направлена на уникальные мутации опухоли пациента, что минимизирует побочные эффекты.

INT показала себя эффективной в лечении некоторых видов рака, ранее считавшихся неизлечимыми.

Новое лечение рака кожи дарит надежду на окончательное выздоровление

Ученые разрабатывают новое лечение рака, которое может стать ключом к окончательному выздоровлению. Этот метод основан на инъекции мРНК, которая "обучает" иммунную систему пациента распознавать и уничтожать раковые клетки, даже те, которые нельзя увидеть во время сканирования.

Ранние исследования показали впечатляющие результаты. В группе пациентов с меланомой высокого риска, получавших инъекцию мРНК вместе с иммунотерапевтическим препаратом Keytruda, риск смерти или рецидива рака через три года был на 49% ниже, чем в группе, получавшей только Keytruda.

Следующим шагом станет глобальное исследование третьей фазы, которое будет включать более широкий круг пациентов. Исследователи планируют привлечь около 1100 участников, а также опробовать комбинацию мРНК-инъекции и Keytruda на других видах рака, таких как рак легких, мочевого пузыря и почек. Поделиться

Благодаря технологии мРНК инъекция "обучает" иммунные клетки пациента распознавать и уничтожать раковые клетки, даже те, которые нельзя увидеть во время сканирования.